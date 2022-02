Un animal atacó a Consuelo Duval en Argentina ¿Cuál es su estado de salud?

Consuelo Duval es una famosa conductora y comediante que recientemente está en Argentina y ha causado mucho furor, ya que durante su viaje acudió al Parque Nacional Iguazú, ubicado en la provincia de Misiones para ver, junto con su perro, a los animales que habitan esta reserva natural.

Fue ahí que mientras se encontraba en una de las zonas del lugar, un mono capuchino se acercó a ella. En un principio, la actriz pensó que solamente trataba de llamar su atención.

Pero sorpresivamente poco a poco el simio acabó con el espacio entre los dos para poder jalarle el cabello a la conductora Consuelo Duval de Netas Divinas, quien pudo utilizar su teléfono para capturar el momento.

Mono ataca a Consuelo Duval

Por lo que se puede ver en el video, en lugar de molestarse con el animalito, la actriz se tomó el momento con humor y publicó en sus historias de Instagram varios mensajes sobre el atacante.

"Conste que estoy recién levantada!! Y estoy reteniendo líquidos por eso la papada Y súmale la arrancada distención".

Eso fue lo que escribió la famosa Consuelo Duval, quien anteriormente vio a una monita que cargaba a su cría sobre la espalda, por lo cual hizo una broma a al comparar a su colega Natalia Téllez, quien acaba de dar a luz, con el animalito.

"@natalia_tellez TE AMO!! Ya te vi con tu changuita".

Hijo de Consuelo Duval sorprendió en Netas Divinas

No hace mucho el hijo de la actriz Consuelo Duval asistió al programa Netas Divinas en donde participa su mamá, por lo que conquistó no solo a la audiencia, sino también a las famosas conductoras del programa, quienes no dejaron de admirarlo.

Cabe destacar que la carismática actriz Consuelo Duval se ha catalogado como una de las grandes estrellas de la televisión mexicana, pues a pesar de haber resaltado en la Familia P. Luche, también ha sacado su mejor papel en la conducción.

