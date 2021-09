Uma Thurman revela que abortó en su adolescencia; se opone a ley antiaborto

La actriz Uma Thurman, conocida por sus papeles en Kill Bill, Pulp Fiction, entre otras, relevó que “secreto mas oscuro” pues confeso que cuando era una adolescente abortó, es por eso que ahora la famosa ha decidido dar su opinión respecto a la prohibición casi total del aborto en Texas.

La actriz reveló que si bien fue la decisión más difícil de su vida también fue el camino hacia una vida llena de alegría.

"El aborto que tuve cuando era adolescente fue la decisión más difícil de mi vida, me causó angustia entonces y me entristece incluso ahora, pero fue el camino hacia la vida llena de alegría y amor que he experimentado”.

La actriz de 51 años de edad indico que la ley del aborto de Texas, que entró en vigor el 1 de septiembre, traerá "una crisis de derechos humanos para las mujeres estadunidenses", recordemos que anteriormente ella tambiés había revelado que sufrio acoso sexual de Weintein.

"Esta ley es una herramienta discriminatoria más contra los desfavorecidos económicamente. Las mujeres y los niños de las familias adineradas tienen todas las opciones del mundo, y se enfrentan a pocos riesgos".

La “Ley del latido de Texas”

Abortar fue una decisión difícil para ella

Cabe indicar que la “Ley del Latido de Texas” prohibe el aborto una vez que se detecte el latido del feto, lo que generalmente ocurre a las seis semanas (mes y medio) tiempo en el que la mayoría de las mujeres no han detectado que estás embarazadas.

Esta ley no hace excepciones en caso de violación o incesto, así que las mujeres que hayan sido víctimas de abuso también estarán obligadas a dar a luz una vez que se detecte el latido del feto.

Ante esta Ley la actriz aseguró que está desconsolada. En cuanto a su experiencia, la famosa reveló que se embarazó de un hombre mucho mayor cuando vivía en Europa. En aquella ocasión habló con sus padres y decidieron que ella no podía seguir con el embarazo

"Estuvimos de acuerdo en que la interrupción era la opción correcta. No obstante, se me rompió el corazón”.

La actriz reveló que el no seguir con aquel embarazo le permitió crecer y convertirse en la madre que quería y necesitaba ser, ya que actualmente tiene tres hijos, entre ellos la también actriz Maya Hawke quien deleitó con bikini de tanga en redes sociales.

¿Cuál es la edad de Uma Thurman?

La actriz está en contra de la Ley antiaborto de Texas

La actriz Uma Thurman nació el 29 de abril de 1970, por lo que actualmente tiene 51 años de edad. Es una actriz de cine y exmodelo estadounidense nominada al Óscar y ganadora del Globo de Oro. Comenzó como modelo profesional y finalmene se dedicó al cine en 1988.

