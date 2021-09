Uma Thurman está admitiendo su "secreto más oscuro" en un artículo de opinión del Washington Post publicado el martes. La actriz estrella de "Kill Bill", de 51 años, escribió el ensayo personal en crítica a la prohibición del aborto en Texas.

Thurman reveló que tuvo un aborto en su "adolescencia tardía", escribiendo que "algo de luz brillará, llegando a mujeres y niñas que podrían sentir una vergüenza de la que no pueden protegerse y no tienen agencia".

"Esta ley es otra herramienta discriminatoria contra aquellos que están económicamente desfavorecidos, y a menudo, de hecho, contra sus parejas", declaró la actriz Uma Thurman.

¿Qué dijo Uma Thurman sobre el aborto en Texas?

Uma Thurman revela "oscuro secreto"; el trauma de su aborto adolescente.

Uma Thurman dijo que "las mujeres y los niños de familias ricas conservan todas las opciones del mundo y enfrentan pocos riesgos. También me duele que la ley enfrente a ciudadanos contra ciudadanos, creando nuevos vigilantes que se aprovecharán de estas mujeres desfavorecidas, negándoles la opción de no tener hijos que no están equipados para cuidar, o extinguiendo sus esperanzas para la futura familia que podrían elegir"

En su historia, Thurman señala que su decisión a una edad temprana, cuando se sintió incapaz de proporcionar un hogar estable, le permitió tener hijos cuando estaba lista y podía hacerlo correctamente. Actualmente, Biden y los demócratas buscan contrarrestar la prohibición del aborto en Texas.

Thurman es madre y comparte su experiencia del aborto

Thurman es madre de su hija Maya y su hijo Levon con su ex esposo Ethan Hawke. También tiene una hija, Luna, con su ex prometido Arpad Busson. "Ha sido mi secreto más oscuro hasta ahora", dijo. "Tengo 51 años, y lo comparto con ustedes desde el hogar donde he criado a mis tres hijos, que son mi orgullo y alegría".

Uma Thurman escribió: "A todos ustedes, a las mujeres y niñas de Texas, temerosas de ser traumatizadas y acosadas por cazarrecompensas depredadores; a todas las mujeres indignadas por que el Estado se lleve los derechos de nuestros cuerpos; y a todas ustedes que se hacen vulnerables y están sujetas a la vergüenza porque tienen un útero, les digo: las veo. Ten coraje. Eres bella. Me recuerdas a mis hijas".

