Uma Thurman confirma que sufrió acoso sexual de Weinstein

Uma Thurman también sufrió acoso sexual de Weinstein

Hoy la actriz Uma Thurman se unió a la campaña #MeToo tras afirmar que sufrió un ataque sexual de parte del mencionado productor.



La ex modelo estadounidense relató a The New York Times que ella misma le advirtió a Weinstein que si repetía esos actos, su carrera se derrumbaría.

Recordó que conoció al productor gracias a Pulp Fiction, filme de 1994 que ella protagonizó y en cuyo equipo de producción se encontraba Weinstein.



Comentó a la columnista del diario que

'solía hablar horas sobre material y felicitándome y reconociendo mi valía (…) Controlaba el tipo de películas y directores que eran adecuados para mí'.

La nominada al Oscar aseveró que fue en un hotel de París cuando al encontrarse ambos en la misma habitación, el productor apareció en albornoz y le solicitó a Thurman que lo acompañara a otro lugar mientras continuaban la conversación.

Finalmente terminaron en un sauna, y al percatarse de ello, la norteamericana preguntó el porqué de ir a dicho lugar, dijo que era una situación ridícula, por lo que Weinstein se mostró 'muy nervioso y enojado' y salió corriendo.



Tiempo después, ya en Londres, en la suite del productor, este la empujó hacia abajo y trató de abalanzarse sobre ella.



'Hizo todo tipo de cosas desagradables', comentó Thurman a su entrevistadora.

Tambén agregó que se comportó como 'un animal escabulléndose, como un lagarto', intentando que el 'tren volviera a su carril'.



Un día después, Uma recibió un ramo de rosas como disculpa, por lo que aceptó subir a su habitación del hotel Savoy, donde le reprochó

'si haces a otras personas lo que me hiciste a mí, perderás tu carrera, tu reputación y tu familia, te lo prometo'.

Ahora, Thurman dice sentirse "muy mal" por todas las mujeres que fueron atacadas después de ella.