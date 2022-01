Últimas entrevistas de Silvia Pinal demostrarían que si sufre de demencia

Cibernautas piden a los familiares de la veterana actriz que ya no la expongan ante los medios de comunicación.

A finales de diciembre pasado te dimos a conocer que Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia a causa de su contagio por COVID-19, enfermedad que afortunadamente logró superar. Por tal motivo, la veterana actriz ha dado un par de entrevistas a diferentes programas de televisión, mismas que han causado gran polémica en redes sociales.

Recordemos que el tiempo que duró en el hospital, Alejandra Guzmán confirmó inconscientemente que su madre tenía demencia senil, lo cual no demoró en ser negado por el equipo de trabajo de la rockera. Sin embargo, las recientes entrevistas para De Primera Mano y Ventaneando demostrarían lo contrario.

En ambas entrevistas, la también llamada “La Última Diva del Cine Mexicano” se mostró muy animada de volver a encontrarse ante las cámaras. Lamentablemente, fue muy evidente el hecho de que estaba desorientada y que algunas de sus respuestas no tenían nada que ver con lo que le preguntaban. Incluso, tuvo que recibir ayuda por parte de su asistente personal.

Cibernautas piden que ya no sea expuesta al público

Cibernautas coincidieron en que la matriarca de la Dinastía Pinal ya no debería dar entrevista a los medios de comunicación.

Dicha situación no paso desapercibida para los cibernautas, quienes a través de los comentarios de YouTube, plataforma donde fueron publicadas tales entrevistas, piden a los familiares de la matriarca de la Dinastía Pinal que ya no la expongan en público, pues cada vez será más difícil desmentir que padece demencia senil.

“Claramente se escucha que no esta bien”, “La señora está muy desorientada en sus respuestas”, “Ya se le va el ped* bien gacho”, “Ya no la entrevisten, ya casi no enlaza ideas y la hacen quedar mal”, “No se puede negar lo evidente, pobre” y “Ojala su familia sea más prudente” son algunos de los comentarios que se leen en Internet.

¿Qué le pasó a Silvia Pinal?

La veterana actriz ha sufrido complicaciones de salud en los últimos años.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Silvia Pinal dio positivo a COVID-19, lo cual despertó la preocupación de sus familiares, compañeros del medio, fans y la prensa. Sumada a esta situación, su hija reavivó los rumores de demencia senil que vienen persiguiendo a la veterana actriz desde 2018.

