Última foto de Daniela Castro antes del final de Me Declaro Culpable

Daniela Castro de 48 años de edad, quién interpreta a Roberta Monroy en la telenovela 'Me declaro culpable', compartió una fotografía en su cuenta de instagram al lado de Mayrin Villanueva y parte del equipo de la novela. Junto a la imagen colocó la leyenda 'Más que listas para el final de Me Declaro Culpable este Domingo! No se lo pueden perder!' ya que la comedia está a punto de terminar. El domingo será el gran final.

La actriz compartió un mensaje muy emotivo con sus fans, en donde afirma que fue una gran experiencia haber participado en esta novela, así mismo agradeció en demasía a sus fans y seguidores que no se perdieron la novela en ningún momento y estuvieron pendientes de las locuras de Roberta monroy.

Este fue el mensaje de Daniela Castro:

danielacastro.oficial: Este domingo no se pueden perder el final de #medeclaroculpable quiero agradecer al público! Por permitirnos contarles una historia maravillosa. Gracias a todo el equipo! Que sin duda compartimos muchas gamas de emociones, risas, tristeza, perdidas, bienvenidas y muchas cosas más. Gracias a la productora Angelli Nesma por hacerme parte de un proyecto más y por haberme regalado a Roberta, un personaje muy complejo de hacer, pero un verdadero placer. Y gracias a cada una de las personas que cada noche nos acompaño, a toda la gente que comenta en redes sociales, que se toman tiempo para subir cosas de la novela, que tanto nos apoya, gracias desde el fondo de mi corazón!

Así se despide Mayrin Villanueva de Me declaro culpable

La actriz Mayrin Villanueva de 47 años de edad público una foto en instagram en donde agradece y se despide del elenco y la producción de 'Me declaro culpable'.

Una publicación compartida por Mayrin Villanueva (@mayrinvillaneva) el Ene 24, 2018 at 6:04 PST

Los comentarios de sus fieles seguidores no se hicieron esperar, afirmando que se sienten tristes por tener que despedirse de Me declaro culpable, además la elogiaron y felicitaron, concretando que fue completamente acertado el elenco.

agusramirezo69: Que lindo proyecto, y que bonito atuendo en una chica tan bella! Saludos desde Fort Myers Florida

damas260: Quiero llorar se termina la telenovela ����������

lilibelareli: Me encanta verte en la tele! Este proyecto junto ah Juan Soler ah sido maravilloso! Mucho amor!

guadalupe__cg: Eres maravillosa y me encanta verte en novelas y la que termina fue echa especialmente para ti.

Felicesssss!!!!❤️ Una publicación compartida por Mayrin Villanueva (@mayrinvillaneva) el Ene 24, 2018 at 12:16 PST

El elenco de Me declaro culpable está conformado por Irina Baeba, Juan Diego Covarrubias, Juan Soler y Daniela Castro.