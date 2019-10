Última Hora: Crunchyroll anuncia el evento Naruto to Boruto The LIVE 2019

El pasado 21 de septiembre el manga creado por Masashi Kishimoto fue publicado por primera vez en 1999 por la Shonen Jump, ante ello se confirmó una serie de eventos a realizarse en el mes de octubre para celebrar la tan querida ocasión, uno de ellos fue anunciado el día de hoy 8 de octubre sorprendiendo a muchos de los fans.

Se trata del especial Naruto to Boruto The Live un evento que contará con transmisiones especiales como la presentación de los temas musicales, intros “openings y “endings” interpretados por su cantantes oficiales y también la increíble oportunidad de ver en directo a los actores de doblaje interpretando la grabación de los capítulos.

Imagínense en el evento estarán FLOW, Little Glee Monster, FUJIFABRIC, KANA-BOON, Game-Jikkyosha, Wakuwaku Band, Little Glee Monster, SNOWKEL, DISH// o FUJIFABRIC y muchos más. Por lo que no te puedes perder la oportunidad de verlo en vivo a través del canal de streaming oficial de anime Crunchyroll.

El contenido estará disponible únicamente durante 24 horas a partir de mañana 9 de octubre, así es únicamente por 1 día. El horario de estreno será el siguiente: a las 18:00, hora del Pacífico / 10 de octubre a las 3 de la mañana, hora española peninsular. Se podrá ver en Norteamérica, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía y Oriente Medio.

La lista con algunos de los eventos durante el día fue publicado por el sitio oficial de Crunchyroll señala que el reparto del anime participa para leer en directo episodios originales de la historia que solo se pueden conocer a través de este especial:

Junko Takeuchi como Naruto Uzumaki

Noriaki Sugiyama como Sasuke Uchiha

Chie Nakamura como Sakura Uchiha

Nana Mizuki como Hinata Uzumaki

Yuko Sanpei como Boruto Uzumaki

Kokoro Kikuchi como Sarada Uchiha

Ryuichi Kijima como Mitsuki

Kensho Ono como Shikadai Nara

Es el 20 aniversario de la serie, por lo que hay que celebrarlo como se debe. ¿Estás listo para disfrutarlo? Escríbenos en los comentarios y compartenos lo que más te gusta de esta serie, así como también lo que esperas de su secuela Boruto.

