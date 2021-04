No es secreto para nadie que Arath de la Torre no tiene una buena relación con su hermano Ulises de la Torre y ahora ha sido él quien habló del tema durante un reciente encuentro que tuvo con la prensa. Ahí confirmó que sí existe un distanciamiento entre ellos, pero que no se niega a tener una reconciliación con él.

"Es una decisión que él trae y yo la respeto mucho. No es algo grave ni me ha hecho daño ni le he hecho daño, simple y sencillamente él está en esa postura. Él está en su rollo, yo siempre lo he dicho, que le vaya muy bien. Las puertas de mi corazón y de mis brazos siempre están abiertas, de mi familia sobre todo, de mi casa", aseguró Ulises de la Torre.

Aunque no reveló los motivos, el actor señaló que un factor que influyo en su distanciamiento bastante es la apretada agenda de ambos, además de que la pandemia le ha impedido verse con él. Eso sí, señaló que sigue en contacto con los hijos de Arath de la Torre.

"No nos frecuentamos porque él tiene muchas actividades, y por la situación él se está protegiendo, pero yo sí habló con mis sobrinos en sus cumpleaños, el Día del niño, las navidades y eso, pero sé que son unos niñazos", añadió Ulises de la Torre ante la cámara.

¿Qué dijo Arath de la Torre sobre su hermano Ulises?

Arath de la Torre reveló que está distanciado de su hermano Ulises desde hace mucho tiempo.

En una reciente entrevista para el canal de Yordi Rosado en Youtube, Arath de la Torre reveló que la relación con Ulises de la Torre es bastante complicada, situación que a él le ha dolido demasiado: "Con mi hermano tengo una relación intermitente, no ha sido fácil”.

Finalmente, Arath de la Torre, quien protagonizará el remake de ‘El Dr. Cándido Pérez, señaló que a pesar de todo, lo respeta: "A veces estamos bien, a veces estamos mal, pero en el fondo nos amamos porque somos hermanos, pero no nos llevamos. Yo lo respeto, lo amo y me duele no tener una buena relación con él y tengo mucho de no saber de él".

