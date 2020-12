¡Uff! Maluma estrena video musical "Cielo a un Diablo" y arrasa en YouTube

Maluma enamora a sus fans con su nueva canción

En La Verdad Noticias te compartimos que Maluma colaboró con Piso 21, pero ahora a finales de este mes de diciembre, el cantante colombiano de 26 años de edad dejó enloquecidas a sus fans con el lanzamiento del video musical de su nueva canción "Cielo a un Diablo".

A su corta edad, el intérprete de temas como "Felices los 4" o "Cuatro Babys", ha logrado convertirse en uno de los exponentes del género urbano más exitosos y populares del momento, pero ahora para despedir el 2020, decidió lanzar su sencillo con un impactante cambio de look.

El cantante colombiano Maluma, recurrió a sus redes sociales para promocionar la nueva canción, pero hace unas horas por fin reveló que el video musical ya se encuentra disponible en la plataforma de YouTube. En tan solo unas horas ha sumado más de 2 millones de visualizaciones.

Maluma enciende YouTube con el lanzamiento de "Cielo a un Diablo"

Lo que más sorprendió a los fans del cantante colombiano fue su cambio de look, en el videoclip se puede apreciar que lució su cabello de un color rojo pasión para enamorar a las chicas, pues tras el final de su romance con Natalia Barulich ha tenido drásticos cambios de imagen.

"Me encantó la canción y el video". Comentó un fan.

En el video musical se observa al cantante protagonizar una historia de amor, ya que él no quiere amar a una mujer ni tampoco la quiere lastimar, la letra de la canción menciona: "Bebé, tú me conoce' sabes que nunca he sido de una sola mujer, no busques que el corazón te lo destroce".

Maluma se ha mantenido activo en las redes sociales, incluso a sus fans de Instagram les cuestionó que les pareció el video musical de "Cielo a un Diablo", por lo que mencionaron que se sintieron identificados con la letra del tema, mientras que a otros les fascinó su nuevo look.

