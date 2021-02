¡Uff! Cynthia Rodríguez luce sexys piernas con un micro vestido floreado

La guapa conductora Cynthia Rodríguez, sabe cómo cautivar a sus miles de seguidores, y cada vez que participa en “Venga la Alegría” logra enamorar con su inigualable belleza y su más reciente look dejó impactados a sus fans.

Una de las cosas que más disfruta presumir la novia de Carlos Rivera, es su marcado abdomen y qué decir de su diminuta cintura, que ha sido la envidia de muchas chicas que desean su figura, pero ahora sus torneadas piernas llamaron la atención.

No es ningún secreto que a Cynthia Rodríguez le fascina ejercitarse, ya que ha tenido un drástico cambio físico desde que participó en el reality show de “La Academia”; a sus 36 años de edad posee unas curvas de infarto.

Cynthia Rodríguez demuestra que tiene un cuerpazo espectacular

Cynthia Rodríguez paraliza a sus fans con un sexy vestido

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Cynthia Rodríguez deleitó la pupila de sus seguidores, pues luego de usar el perfecto look de San Valentín, ahora decidió presumir cómo inició su semana en el programa “Venga la Alegría”.

La novia de Carlos Rivera es amante de la moda y para iniciar una semana productiva, no duda en lucir espectacular y verse glamurosa, aunque no pierde su lado sexy. El look que usó el pasado lunes dejó babeando a más de uno.

Rodríguez usó un micro vestido floreado que dejó al descubierto sus torneadas piernas, aunque también la prenda tenía un pronunciado escote que cautivó a sus seguidores y expresaron que la conductora de TV Azteca es una mujer súper sexy.

No cabe duda que Cynthia Rodríguez sabe cómo entretener a sus seguidores y en su más reciente look, logró infartar a los usuarios, no hay quien se resista en comentar cada fotografía, pues en La Verdad Noticias te hemos compartido sus candentes fotos.

¿Te gustó el look que usó la conductora?

