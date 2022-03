Ucrania captura a soldados rusos y los difunde en vídeos

Recientemente a través de las redes sociales funcionarios ucranianos han difundido decenas de videos en las que aseguran, son de soldados rusos capturados, muchos de los cuales afirman que no sabían que iban a combatir una guerra real.

Resulta que el Ministerio del Interior ucraniano creó en Telegram el canal “Encuentra a los Tuyos”, con el objetivo de que familiares rusos puedan tener información sobre militares enviados a suelo ucraniano.

Pero eso no fue todo, pues también creó una línea telefónica para brindar información llamada “Regresen vivos de Ucrania” y que, de acuerdo con el diario Kyiv Independent, ha recibido “cientos de llamadas” para localizar a personas involucradas en la guerra de Rusia y Ucrania.

Por otro lado se ha resaltado por medio del periódico británico The Guardian, que habló con tres familiares que confirmaron la identidad de uno de los soldados que aparece en uno de los videos y que se identificó como Leonid Paktishev, comandante de una unidad de francotiradores.

También se ha dicho que Yelena Polivtseva, hermana de Paktishev, dijo a The Guardian que le enviaron el video donde aparece su hermano en la madrugada: “Estaba en shock. No tenía idea de que él estaba combatiendo allí en Ucrania”.

“Sabía que Leonid estaba en el ejército, pero no tenía idea de que lo hubieran enviado a Ucrania. No creo que él lo haya sabido de antemano tampoco”.

Por lo que se ver en los videos muestran a soldados rusos señalando que a ellos se les informó que participarían en ejercicios de entrenamiento en las regiones fronterizas, no que invadirían Ucrania.

Hay que destacar que los videos fueron subidos por las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania y en ellos se ve a varias personas detenidas, sentadas en el suelo.

Por otro lado Rusia reconoció haber sufrido bajas en la invasión que inició el jueves pasado en Ucrania, pero no dio más detalles, lor su parte el Ministerio de Defensa ucraniano dice que en total han muerto cerca de 5 mil 300 efectivos rusos y unos 300 han sido capturados.

En esos mismo video se escucha decir a un supuesto soldado en una aparente llamada con su familia en la que alude a los territorios separatistas en el este ucraniano, cuya independencia reconoció el presidente ruso Vladimir Putin.

“Estalló la guerra y me capturaron. Están bombardeando las ciudades aquí. Pero me están cuidando, no se preocupen”.