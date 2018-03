Uckermann no tiene ningún interés en las novelas

Por el momento busca proyectos que no sean en un set. “Me gustaría hacer teatro, me han llegado algunas propuestas, hice algo hace muchísimos años ya, y la verdad es que no ha habido algo que me volara la cabeza como hacer teatro”, dijo Christopher Uckermann.

“Para mí la última fue Rebelde, que fue con Pedro que era más de cine, y después de eso ahorita ya no, como actor tomas la oportunidad, pero siempre me ha gustado más el cine o las series”, aseguró el también cantante.