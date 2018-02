UNICEF acepta la renuncia como embajador de Aleks Sintek

Esta tarde Aleks Syntek volvió a estar en boca de todos, pues la UNICEF aceptó la renuncia del cantante, quien se vio envuelto en una polémica por unos comentarios que realizó en Twitter la semana pasada.

'UNICEF México ha aceptado la renuncia de Aleks Syntek como Embajador de Buena Voluntad, como resultado de las declaraciones y mensajes inconsistentes con el respeto a los derechos humanos. UNICEF le agradece a Aleks Syntek los esfuerzos realizados para apoyar la labor de UNICEF en México y espera que su interés por ayudar a la infancia continúe y encuentre nuevos canales de realización', tuiteó el organismo.

@UNICEFMexico Cómo va lo de @syntekoficial ¿en verdad se tolera su conducta, dentro de UNICEF? — Damian SixoGaT (@SixGale) 20 de febrero de 2018

El interprete de 'Sexo, pudor y lágrimas' fue tendencia durante varios días al expresar que estaba en desacuerdo cuando un usuario calificó su música para 'godínez'.

Ante las polémicas declaraciones del músico, UNICEF señaló que seguía con preocupación por los mensajes publicados por Syntek en la red social.

La organización publicó ese día un comunicado en el que opina que la forma de actuar del cantante mexicano no son propios de su perfil como 'Embajador de la Buena Voluntad'.

Pronunciamiento de UNICEF México sobre tweets de Aleks Syntek. pic.twitter.com/GAg5qOz0K2 — UNICEF México (@UNICEFMexico) 16 de febrero de 2018

Dicho nombramiento que le otorgó la organización fue en agosto de 2016 con el fin de promover valores y respetar los derechos humanos y el famoso lo presumió en su Instagram con una fotografía.

Solo el amor nos salvará @unicefmexico ❤️ Una publicación compartida por syntekoficial (@syntekoficial) el Ago 26, 2016 at 7:03 PDT

No está en contra de algún género musical

Luego del escándalo que inició Aleks Syntek en Twitter porque catalogaron su música para godínez, dijo que no está en contra de algún género musical.

'Aclarando su confusión, no estoy en contra de ningún género musical concretamente, como padre de familia con hijos de menores de edad estoy en contra de que la mísica de contenido pornográfico y explícito, sea tocada en todos lados a todas horas. Gracias por leer mi punto de vista'.

Aclarando su confusión, no estoy en contra de ningún género musical, concretamente como padre de familia con hijos menores de edad estoy en contra de que la música de contenido pornografico y explícito sea tocada en todos lados a todas horas. Gracias por leer mi punto de vista — Aleks Syntek (@syntekoficial) 17 de febrero de 2018

Esto fue lo que escribió el famoso en su cuenta. También en otro tuit en el que se disculpa con los ofendidos, pues el cantante no sabía qué significaba el término 'godínez'.

Yo no sabia lo que significaba el término “Godinez” pero considero que mi música es para todo público, no solamente oficinistas. Una disculpa a quienes se ofendieron — Aleks Syntek (@syntekoficial) 17 de febrero de 2018

Asimismo, el intérprete consideró que no insultó a nadie ni mucho menos menospreció; resaltó que en todo caso había ofrecido disculpas y si alguien no lo aceptaba, ya no podía hacer nada.

