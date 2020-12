¿UN ASCO? Rosalía es DESTROZADA por su colaboración con The Weeknd

Rosalía es una de las cantantes exitosas de la música internacional, pero ahora no le fue del todo bien al colaborar con el conocido The Weeknd, pues están siendo destrozados en las redes por su remix Blinding Lights.

Resulta que ambos cantantes han recibido comentarios muy negativos en las últimas semanas por su recientemente colaboración con la cantante española Rosalía, ya que esta colaboración de “Blinding lights” es el más reciente lanzamiento de Abel Tesfaye.

No funcionó la canción de Rosalía y The Weeknd

que fue ese remix de blinding lights pic.twitter.com/KJXvplz5kK — Andrés Madrigal (@AndresMadr1gal) December 4, 2020

Al parecer los fans no están muy contentos con este dueto, e incluso consideran que era innecesaria la fusión; igual que como ocurrió cuando Maluma invitó al intérprete de After hours a colaborar en la canción Hawai, pues dijeron que no aportó nada.

También se puede observar en el canal oficial de The Weeknd en donde se puede ver el video oficial de este lanzamiento tiene casi dos millones de reproducciones hasta la publicación de esta nota, cuenta con más de 260 mil likes y 16 mil dislikes que desacreditan el lanzamiento de esta canción.

“ponme blinding lights pero el remix con rosalia” pic.twitter.com/LlFMcqrYEB — ig: raaandy_b (@randy_9808) December 4, 2020

Hay que recordar que la española es una de las exponentes latinas más importantes, por lo que algunos piensan que esta colaboración es simplemente una forma de colgarse de la fama de la española; pues en las últimas semanas el cantante no ha recibido las mejores reseñas.

En esta ocasión no han reaccionado muy bien en las redes sociales a la forma en la que decidieron colaborar o fusionar los estilos de estos dos intérpretes; algunos mencionaron que no aportaron nada a la canción o no se hizo algo novedoso con “Blinding Lights”.

That Blinding Lights remix pic.twitter.com/JbAOnToOjJ — Jay Pablo (@Jai_z_23) December 4, 2020

Cabe destacar que The Weeknd se ha mostrado incómodo y molesto debido a que a pesar de que recibió varias nominaciones a los Premios Grammy, este no fue invitado para participar en la ceremonia; aunque sí fue llamado para participar en la edición de 2021 del Súper Bowl.

