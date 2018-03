U2 puso fin al reinado de Taylor Swift en la lista Billboard

CIUDAD DE MÉXICO.- U2 puso despalzó a Taylor Swift en el ránking de álbumes Billboard 200 con su nuevo lanzamiento, "Songs of Experience", el octavo disco de la banda irlandesa que alcanza el primer lugar de las listas de venta en Estados Unidos. "Songs of Experience" vendió más de 185.000 unidades en su primera semana, según datos de Nielsen Music publicados el lunes. Billboard dijo que la banda registró la mayor cantidad de ventas semanales para un álbum de rock en 2017, en una industria que es dominada actualmente por los géneros del hip hop y el R&B. "From a Room: Volume 2", del cantante de música country Chris Stapleton, se ubicó en el segundo lugar con más de 124 mil unidades vendidas. Los dos nuevos lanzamientos dejaron a "Reputation" de Swift en tercer lugar, luego de tres semanas en lo más alto del ránking. El Billboard 200 considera las ventas de unidades de álbumes, las ventas de canciones (10 temas equivalen a un álbum) y las reproducciones en línea (mil 500 reproducciones equivalen a un álbum). En la lista de canciones digitales, que mide las compras de música online, la canción romántica "Perfect" de Ed Sheeran se mantuvo en el primer lugar con un incremento del 200 por ciento en sus ventas a 180.000 en la semana, gracias a una colaboración con Beyoncé recientemente lanzada.

