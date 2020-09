Tyra Banks quiere que la palabra “Smize” sea parte del diccionario ¡OMG!/Foto: Fortune | Sipa USA, SIPPL Sipa USA

La empresaria y supermodelo Tyra Banks quiere que se agregue una nueva palabra al diccionario de inglés. Sin embargo, el Diccionario Merriam-Webster supuestamente ha dejado de lado la solicitud de la también actriz.

La famosa popularizó 'Smize' que según ella significa 'sonreír con los ojos'. La actriz usó la palabra 'smize' abundantemente durante sus días como anfitriona en America's Next Top Model.

El problema con el término que se agrega al diccionario es que la editorial estadounidense aparentemente ha rechazado sus repetidas solicitudes de adición.

Tyra Banks ama usar la palabra 'Smize'

Durante su interacción con una estación de radio NPR con sede en Washington DC, la modelo dijo que se le ocurrió la palabra porque hay una forma en que uno mira una imagen y "no siente nada".

Según ella, sucede cuando la persona no "sonríe", es decir, no sonríe con los ojos. Tyra agregó que parece que los ojos de la persona se ven muertos en la foto y que no pueden transmitir su emoción. De ahí que para ella lo convirtiera en 'sonreír con ojos'.

Más tarde, expresando su frustración, reveló que el Merriam-Webster no está listo para agregar la palabra en el diccionario. Tyra reveló que su equipo sigue llamando a la gente de la editorial, que también hacen un esfuerzo por enviarles correos electrónicos repetidamente.

El equipo también mostró la portada de The Wall Street Journal como referencia para fundamentar la palabra. Pero Merrian-Webster siempre ha revertido al afirmar que han puesto sus ojos en 'Smize' durante un par de años. Pero hasta ahora no se han realizado cambios.

Aunque la magnate no ha obtenido frutos de sus esfuerzos, eso no la ha desmotivado de popularizar el término construyendo su propio imperio 'smize'.

Recientemente lanzó una marca de helados llamada Smize cream en medio de la pandemia de coronavirus en curso. Hablando de eso, durante la interacción, Tyra declaró que había comenzado su propia compañía de helados durante la pandemia.

Tyra sigue incrementando su fortuna ahora con su propia compañía de helados, Smize Cream, la cual, promete tener sabores únicos y deliciosos. La nueva marca saldrá al mercado durante el otoño de este año/Foto: Daily Mail

La también productora y presentadora de televisión registró la marca Smize Cream, hace un año. Se suponía que su nueva marca y negocio se lanzarían a fines de 2021. Sin embargo, pensó que durante la escasez de coronavirus, 'la gente necesitaría helado'.

También te puede interesar: Tyra Banks: La adorable reacción de su hijo cada vez que la ve en televisión

En el frente laboral, la magnate firmó recientemente un contrato de primera vista con ABC Signature de Disney Television Studios. ¿Recuerdas esta famosa frase de Tyra en ANTM?, ¿Algunas vez has intentado sonreír con los ojos como lo aconseja Banks?