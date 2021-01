Tyra Banks es acusada de violentar a una ganadora de America’s Next Top Model

La estrella de America's Next Top Model, Lisa D'Amato, vuelve a hablar sobre sus problemas con Tyra Banks.

La personalidad de reality shows de 40 años acudió a Instagram el jueves 28 de enero para pedirle públicamente a Tyra que abordara el dolor que supuestamente le causó la presentadora del programa a ella y a otras exconcursantes.

Lisa, quien ocupó el sexto lugar en el ciclo 5 en 2005 y luego ganó el All Stars del ciclo 17 en 2011, afirmó que se arriesgó a romper el contrato al abrirse durante un episodio de E! True Hollywood Story sobre el supuesto maltrato que sufrió durante la producción de la serie de competencia.

"Lo hice sabiendo que era un incumplimiento de contrato, aún así, porque sentí que era mi deber advertir a otras chicas que iban a audicionar para America's Next Top Model para saber que lo que ustedes hacen y la forma en que ustedes me empujaba y usaba el trauma de mi infancia contra mí, día tras día", compartió la modelo mientras se emocionaba.

"Estaba tan j*dida, y me rompió el corazón. Como, ¿cómo pudiste hacer eso?", declaró la modelo.

Mientras compartía sus acusaciones contra el equipo de ANTM y cómo "usan mi trauma infantil contra mí", apareció en la publicación de Lisa en Instagram que incluía las palabras "Abuso sexual, abuso físico, abuso mental".

Tyra ya ha sido acusada por otras participantes de presunto maltrato psicológico y físico en el reality show/Foto: BPR

"No sé cómo duermes por la noche", continuó la alumna de Marriage Boot Camp: Reality Stars. "Tú, Tyra, sabías muy bien el trauma horrible que mi madre me infligió, y también hablas mucho sobre cómo no estarías donde estás sin tu madre y lo poderosa que es", comentó.

"Así que sabiendo eso, todavía me hizo eso y continuó haciéndolo con otras chicas, incluso después de que hablé públicamente sobre ello", afirmó.

"¿Como duermes en la noche?" ella preguntó. "¿Cómo duermes por la noche sabiendo que estás torturando y hurgando en los traumas infantiles de las niñas para tu propio beneficio?", expresó.

Lisa asegura que Tyra Banks ejercía violencia psicológica en todas las concursantes

En su video, Lisa también incluyó imágenes de las exconcursantes Jeana Turner (ciclo 24), quien compartió acusaciones contra el programa en un video de YouTube de 2019, y Angelea Preston (ciclos 12, 14 y 17), quien habló sobre ANTM en un 2015 en entrevista con Daily Mail.

"Es una locura, la cantidad de tonterías por las que pasamos las otras chicas y yo", dijo Angelea en una entrevista en video acreditada a DailyMail. "Hay momentos en los que no nos alimentamos. Tuvimos que filmar directamente, 15, 18 horas sin comer".

Esta no es la primera vez que Lisa expresa sus problemas con Tyra Banks y ANTM. "Creo que a Tyra le gusta un poco deprimir a todas para que todas sepan que es como la abeja reina", le dijo a Too Fab en 2016 sobre la sensación de que Tyra no la apoyó después de que terminó el programa.

En mayo de 2020, Tyra fue criticada después de que resurgieran clips anteriores de ANTM, que mostraban a la presentadora criticando la apariencia de varias concursantes.

"He estado viendo las publicaciones sobre la insensibilidad de algunos momentos anteriores de ANTM y estoy de acuerdo contigo", tuiteó Tyra en respuesta a la reacción violenta.

"Mirando hacia atrás, esas fueron algunas opciones realmente fuera de lugar. Aprecio sus comentarios honestos y les estoy enviando tanto amor y abrazos virtuales", comentó Banks.

