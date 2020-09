Tyra Banks: La adorable reacción de su hijo cada vez que la ve en televisión

Tyra Banks de 46 años, está de vuelta en nuestras pantallas de televisión una vez más y para celebrarlo la ex- supermodelo conversó con HollywoodLife sobre sus próximos deberes de presentadora de "Dancing with the Stars" y reveló un recuerdo especial con su hijo York, 4 años.

“Mi hijo, cada vez que me ve en la televisión, lo llama 'brillar' porque grabe Life-Size 2 donde hago de muñeca . Así que mi hijo estuvo en el set un par de veces y me vio cantando la canción de Eve de la película y es 'brilla, brilla, no seas tímido'. Así que cada vez que me ve haciendo algo para la televisión, lo llama 'brilla brillante'", reveló Tyra Banks.

Tyra Banks coprotagonizó con Lindsay Lohan la película de Disney, "A tamaño natural"

La ex- supermodelo también habló sobre la posibilidad de que su hijo fuera concursante de Dancing With The Stars en los próximos años.

“Le encanta bailar. Espero que algún día encuentre el ritmo. Aún no lo ha hecho, pero le encanta bailar. Tiene cuatro años, pero ya está haciendo eso que hace un niño de 12 cuando baila su mamá, que es como '¡Mamá, para!'".

Tyra Banks será presentadora de Dancing With the Stars

Fue una gran sorpresa cuando se supo que Tyra Banks reemplazó a Tom Bergeron, de 65 años, y Erin Andrews, de 42, en Dancing With the Stars en julio pasado. Tom fue presentador de la serie de competencia de telerrealidad desde su inicio hace 15 años, mientras que Erin reemplazó a Brooke Burke-Charvet de 48 años, en 2014.

La ex- modelo de 46 años habló sobre este importante cambio importante durante la misma entrevista manteniendose optimista sobre su labor como presentadora.

"Hay un maestro de ceremonias diferente, ¡pero sigue siendo el mismo programa que [los fans] conocen y aman!".

No es como si ser anfitriona fuera algo nuevo para Tyra Banks, ya que también lo hizo con éxito en America's Got Talent y en un pequeño programa llamado America's Next Top Model, del que fue creadora.

Y no, Tyra Banks no le teme a una pequeña crítica, ya que es algo con lo que ha tenido que lidiar durante años y años en la industria del entretenimiento.

"Siempre he tenido un poco de viento en la cara y realmente no me molesta. Es mi trabajo encantarle a Estados Unidos, no solo yo, sino a este programa, porque es el mismo programa".

Te puede interesar: Tyra Banks se convierte en la presentadora de "Dancing With the Stars"

¿Qué te parece el regreso a la televisión de Tyra Banks? Dinos en los comentarios.