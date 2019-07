Tyna Ros, una artista mexicana que es fiel a sus principios

Tyna Ros es una joven hermosa y sumamente talentosa, con una enorme capacidad para componer melodías y letras donde desnuda sus emociones y nos la comparte en forma de canción.

Tyna trabajó para su álbum “Lobo Gris” con verdaderas figuras del country de los Estados Unidos como Sierra Hull, Justin Moses, Thomm Jutz, Mark Fain y Linn Williams, una experiencia de la que obtuvo grandes enseñanzas.

Tna Ros, una artista con convicciones bien firmes y definidas.

¿Cuándo decidiste que la música sería lo tuyo?

Siempre había querido hacer en la música, de entrada cantar, de adolescente no me imaginaba componiendo, decidí estudiar la Universidad en los Estados Unidos.

¿Qué carrera elegiste en esa etapa?

Estudié carreras técnicas, canto y piano, aunque también aprendes muchas cosas a través de distintos talleres, pero fue en México donde tomé un taller de composición con Mónica Veles y ahí recibí recursos literarios y demás.

La diva mexicana está convencida de que el éxito llegará tarde o temprano.

¿Qué te orilló a lanzarte como solista?

En ese momento estaba trabajando con Alex Syntek, y quería ser cantante haciendo algo mío, no quería cantar las canciones de alguien más y fui preguntando a gente que sabe de todo ese rollo y me fueron guiando, y desde el inicio decidí que sería auténtica, tomar las enseñanzas que tuve de niña, lo que yo he escuchado, lo que a mí me sale, además siento que no hay este tipo de música y la verdad no pensé que fuera tan difícil.

¿Qué significó trabajar con músicos destacados?

El día que llegué al estudio, todos llegaron súper puntuales, le dan un respeto inmenso a la música, todos ya estaban afinados, empezó la grabación a las 10 de l mañana a todos les encantó la música, súper profesionales, a las 4 de la tarde ya habíamos terminado.

¿Lo de ahora es grabar sencillos?

Sí, de hecho esa va a ser mi forma de trabajar, al menos por este año, lanzando puros sencillos.

Ricardo D. Pat