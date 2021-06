Tyler, the Creator usa su canción "Manifesto" para pedirle perdón a Selena Gomez

Tyler, the Creator lanzó su nuevo álbum Call Me If You Get Lost este viernes (25 de junio), y en una canción, se critica a sí mismo por su comportamiento pasado hacia Selena Gomez. Te traemos toda la historia en La Verdad Noticias.

En la canción "Manifesto", con su antiguo miembro de Odd Future, Domo Genesis, Tyler confiesa que se disculpó con la estrella del pop después de que escribió una serie de tweets inapropiados y sexualmente explícitos sobre ella en 2010 y 2011.

En ese momento, Selena Gomez tenía solo 18 años y estaba saliendo con Justin Bieber, quien era un buen amigo de Tyler. La latina recibió varias críticas por defender a Bieber tras numerosos escándalos.

Tyler, the creator se disculpa con Selena Gomez

El rapero se disculpa con Selena Gomez por tweets ofensivos

"Yo era un adolescente, twitteando a Selena, una mierda loca / No quería ofenderla, disculparme cuando la vi / Cuando estaba tratando de joder a Bieber, Just-in", rapea Tyler en el tercer verso.

En una entrevista de radio de 2013 con Power 106 Los Angeles, el rapero de 30 años describió la dinámica detrás de su relación. "Realmente no nos llevamos bien. No le agrado", dijo el cantante

“No nos agradamos el uno al otro porque [estoy] pateando con Justin [Bieber], como si fuera mi amigo. Ella siempre se porta mal conmigo. Como, ¿por qué me odias?". Tras su disculpa pública, Selena Gomez, quien sufrió por una relación abusiva con Bieber, no ha respondido a Tyler.

Los tweets de Tyler, the creator contra Selena

Tyler publicó tweets ofensivos sobre Selena Gomez

Aunque la relación tóxica de Selena Gomez y Justin Bieber se ha terminado, entre 2010 y 2011 cuando aún eran pareja, el rapero publicó una serie de tweets ofensivos y sexuales sobre la latina.

Desde entonces, los tweets han sido eliminados, pero las capturas de pantalla permanecen en Internet e incluyen los comentarios: "Selena Gomez, te voy a coger" y "Quiero eyacular en la boca de Selena Gomez".

El rapero californiano, que ha sido objeto de varias controversias en el pasado, abordó las publicaciones en “Manifesto”, un tema de su último álbum, Call Me If You Get Lost con versos como "Antes, cuando estaba tratando de echarme a Bieber".

Tyler, the creator parece estar afirmando que sus comentarios sobre Selena Gomez fueron un intento de cubrir su atracción hacia Bieber en ese momento. En su álbum de 2017, Flower Boy, rapeó que había estado "besando a chicos blancos" por más de una década.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.