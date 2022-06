Tyler Sanders, actor de The Walking Dead, muere a los 18 años.

Tyler Sanders, un actor mejor conocido por su papel protagónico en "Just Add Magic: Mystery City" y apariciones especiales en "9-1-1: Lone Star" y "The Walking Dead", falleció. Tenía 18 años de edad. La causa de la muerte aún no está clara y se realizará una autopsia en los próximos días, revelaron medios estadounidenses.

El agente de Sanders, Pedro Tapia, confirmó la muerte del actor en un comunicado el viernes. "Tyler era un actor talentoso con un futuro brillante. Viene de una familia maravillosa y les pedimos que respeten su privacidad en este momento", dice el comunicado.

Se desconoce la causa de la muerte de Sanders, pero está siendo recordado por sus ex compañeros de trabajo como un buen chico que venía de una buena familia y un joven actor con mucho futuro por delante.

Tyler Sanders y sus roles como actor en pantalla

El joven Tyler Sanders apareció como Leo en "Just Add Magic" de Amazon en 2019 y recuperó el personaje para la serie derivada del programa de 2020, "Just Add Magic: Mystery City" donde se ganó el corazón de los seguidores de la serie.

También tuvo un papel de estrella invitada en 2017 en el drama de supervivencia de AMC "Fear the Walking Dead", donde interpretó a la versión más joven de Jake Otto, y en 2018 en el drama policial de ABC "The Rookie".

¿Cuándo comenzó la carrera de Tyler Sanders?

La Verdad Noticias informa que, Tyler Sanders comenzó a actuar hace algunos años cuando tenía 10 años y ya había recibido una nominación al Emmy por su trabajo como Leo en la serie de Amazon, "Just Add Magic: Mystery City".

Los otros créditos de Tyler incluyen "The Rookie" de ABC y la primera temporada de "Just Add Magic" de Amazon. También filmó un piloto en 2017 con Leah Remini y apareció en un montón de cortos y un par de películas para televisión.

