Twitter cierra cuenta de Eduardo Verástegui tras arremeter vs vacuna COVID-19

El ex actor de Televisa, Eduardo Verástegui, está en el ojo de la polémica tras pronunciarse en contra de la vacuna COVID-19 y publicar una serie de teorías conspirativas sobre la misma, acción que provocó que Twitter cerrara su cuenta, al considerar que hablaba de Fake News.

Se suma a la lista de famosos que decidieron no vacunarse, entre los que figuró Paty Navidad, una famosa actriz que tras afirmar que el virus SARS-CoV-2 no existía, se contagió del mismo y estuvo delicada de salud en un hospital de la Ciudad de México CDMX).

No es la primera vez que el actor está en la controversia por sus declaraciones; ‘Lalo’ pidió a Twitter cancelas cuentas pro aborto, lo que desató la furia de miles de usuarios de redes sociales.

La cuenta de Twitter del actor fue reportada por miles de usuarios

Tras hacer público que no se vacunaría contra el COVID-19, afirmó que este medicamente tiene el objetivo de “despoblarnos”, por ello la administración de la red social decidió suspender su cuenta.

“No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo anda como león”.