Twice canta un profundo anhelo al amor con el MV oficial de “More & More”/Foto: Wegow

Lanzado como la pista principal del nuevo álbum del grupo del mismo título, "More & More" habla sobre el anhelo que atraviesa una persona enamorada. Como la mayoría de las canciones románticas de Twice, las nueve compañeras de banda en el popular grupo de chicas K-pop muestran una actitud audaz para ganarse el corazón de sus intereses amorosos.

"Vas a ser mío otra vez / Porque me conoces, me conoces / Vas a decir más más más más más y más", cantan con confianza.

El grupo surcoreano surge del famoso programa "Sixteen" e hizo su debut por primera vez en el 2015 con su mini álbum "The story begins". Ahora cinco años más tarde, son una de las bandas del K-pop más destacadas/Foto: Twitter

"Cuando te enamoras, quieres saber más sobre esa persona y quieres más amor de él", explicó Nayeon en un comunicado publicado. Sana también dijo que la palabra clave para el concepto del álbum era "anhelo", e intentaron transmitir la sensación desesperada en las fotos de la chaqueta del grupo, así como en el video musical de la canción.

Después del "Feel Special" del grupo de septiembre del año pasado, "More & More" sintoniza sonidos estacionales con ritmos ritmos tropicales de la casa. Comenzando con las voces aterciopeladas de Nayeon, la canción de midtempo progresa gradualmente hacia un estribillo donde las miembros cantan repetidamente "más" sobre los sintetizadores optimistas.

La canción había ganado titulares por contar con una lista de grandes compositores y productores extranjeros, incluidos MNEK, Julia Michaels, Justin Tranter y Zara Larsson, junto con el productor jefe de JYP, Park Jin-young y la cantante y compositora BIBI.

El álbum More & More de Twice

Twice también participó en el proceso creativo del álbum, con Nayeon escribiendo parcialmente "Make Me Go" y Jeongyeon y Chaeyoung en "Sweet Summer Day". Dos veces compartió que el grupo se enfocó especialmente en perfeccionar su coreografía de baile, diciendo que fue la más difícil hasta ahora.

Cuando se les preguntó sobre sus canciones favoritas del álbum, aparte de la canción principal, Nayeon, Sana, Jihyo y Mina eligieron "Oxygen", que era candidato para la canción principal del álbum "Feel Special", mientras que Momo y Tzuyu señalaron "Sweet Summer". Day "por su alegre melodía.

La canción fue lanzada junto a un vibrante video musical donde las compañeras de banda bailan con el telón de fondo de un bosque fantástico mientras se visten con trajes de hadas.

Aclamado como uno de los actos de K-pop más prominentes en la escena, Twice impulsó al estrellato con sus sonidos extravagantes de alta energía en los primeros éxitos como "Cheer Up", "TT" y "Like Ooh-Ahh".

A lo largo de sus seis años de carrera, la banda amplió su panorama sonoro a varios géneros, especialmente recurriendo a sonidos maduros y audaces en "Fancy" el año pasado. Después de promocionar su octavo EP "Feel Special", el grupo lanzó la serie documental original de YouTube "Twice: Seize the Light" en abril, convirtiéndose en el primer grupo de chicas K-pop en hacerlo.

"Nos gustaría ser llamados como un grupo que siempre intenta algo nuevo y esperamos que la gente pueda esperar nuestro próximo álbum", dijo Nayeon.

"Esperamos que la gente pueda reconocer nuestros lados artísticos y nuestras actuaciones", agregó Jihyo.

Jeongyeon y Chaeyeong compartieron que el grupo tuvo su primera versión de los sonidos latinos en "Firework".

Antes del lanzamiento, Twice dio a conocer un fragmento de "More & More" en TikTok el domingo. El grupo estaba listo para hablar sobre su nuevo álbum a través de V Live y YouTube más tarde en el día.