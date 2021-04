Twenty One Pilots lanza 'Shy Away', primer sencillo de su nuevo álbum

Twenty One Pilots, exitoso dúo musical conformado por los estadounidenses Tyler Robert Joseph y Josh Dun, sorprendieron a sus fieles fanáticos con el lanzamiento del tema ‘Shy Away’ en las plataformas digitales. Esta canción es el primer sencillo de su sexto álbum de estudio, el cual llevará por título ‘Scaled and Icy’ y será lanzado este próximo 21 de mayo.

Junto al estreno de la canción, Twenty One Pilots estrenó el video musical de ‘Shy Away’ en la plataforma de YouTube. De acuerdo a un comunicado emitido por el dúo, ‘Scaled and Icy’ es una producción discográfica que fue realizada durante la actual pandemia del coronavirus.

Asimismo, se reveló que el nuevo disco contará con 11 canciones, los cuales fueron escritos en su totalidad por el vocalista Tyler Robert Joseph, mientras que Josh Dun ha contribuido en la elaboración de ‘Scaled and Icy’ por medio de la batería. Cabe destacar que este lanzamiento llega dos años después de que el dúo lance ‘Trench’.

El comunicado también habla sobre las emociones que los fanáticos podrán encontrar en el nuevo disco de Twenty One Pilots: “Encuentra al dúo procesando sus rutinas al revés junto con las emociones predominantes del 2020: ansiedad, soledad, aburrimiento y duda”.

Twenty One Pilots ofrecerá un show virtual

Twenty One Pilots ofrecerá un show virtual para celebrar el lanzamiento de 'Scaled and Icy', su nuevo álbum.

De igual modo y para celebrar el lanzamiento de ‘Scaled and Icy’, el famoso dúo dio a conocer que dará un concierto virtual el próximo 21 de mayo en punto de las 8PM ET/5PM PT. Las entradas para este evento tendrán un costo aproximado de $460 pesos MX y se podrán adquirir a través de este enlace.

Además del concierto, Twenty One Pilots consentirá a sus fieles fanáticos con la venta de artículos oficiales, fotografías inéditas y adelantos exclusivos de sus próximos proyectos. La noticia ha causado gran furor entre sus seguidores, quienes están ansiosos de disfrutar de su música en esta nueva modalidad.

Fotografías: Redes Sociales