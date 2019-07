Tv Azteca rechazó a Paul Stanley ¡Y "Hoy" se arrepienten!

Tv Azteca rechazó a Paul Stanley.

El hijo del afamado conductor Paco Stanley, se encuentra viviendo un gran momento en cuanto a su carrera personal, pues ha tenido varios proyectos dentro de Televisa; justamente en uno de los programas en los que colabora (“Miembros al Aire”) que ventilaron que Paul Stanley fue rechazado en varias ocasiones de Tv Azteca y por consiguiente tuvo que contar la anécdota del momento ocurrido con la empresa del Ajusco.

Fue su compañero Mauricio Mancera (quien formó parte de Tv Azteca) del programa “Miembros al Aire” que reveló la situación incómoda que vivió Paul Stanley.

"Algo que no saben pero el Paulito se formaba afuera de Azteca a entregar papeles". Esto fue lo que dijo Mauricio Mancera en el programa de Televisa, “Miembros al Aire”.

Tras el comentario de Mancera, Paul Stanley tuvo que revelar aquella historia en la que fue rechazado por Tv Azteca. Algo que no incomodó en ningún momento al hijo del desaparecido Paco Stanley.

A lo que al hijo de Paco Stanley no le quedó de otra que aceptarlo "eran fotos, yo me las tomaba e iba con ellas y me formaba en el CEFAT (Centro de Formación y Actualización en Actuación y Comunicación de TV Azteca) y nunca me aceptaron”.

El actor y conductor Paul Stanley hoy en día se encuentra en un punto alto de su carrera, pues en Televisa ha encontrado demasiado trabajo y se puede notar en sus apariciones en los programas como “Hoy”, “Cuéntamelo ya…al fin” y como en “Miembros al Aire”, demostrando su calidad como conductor y de igual manera en las novelas en las que ha participado demuestra sus dotes como actor.

