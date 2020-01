Tv Azteca podría ser multada por la grosería de Danna Paola ¡la venganza de Gibrán!

Adaptada a todos los ritmos musicales, la pelea entre la cantante Danna Paola y el ex alumno de “La Academia” Gibrán Gutierrez se ha convertido en una de las noticias más escandalosas y virales en el mundo de los espectáculos. Donde una “mala” palabra tomó gran protagonismo durante los últimos días y podría ser la causante de una numerosa multa económica para la televisora mexicana TV Azteca.

Recordemos que en el artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión se anuncia que quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, frases y escenas de doble sentido.

Algo que nos queda completamente claro que ninguna de las dos grandes televisoras mexicanas respeta, puesto que es de lo más normal que al menos los cómicos, usen como herramienta los insultos y las palabras de doble sentido para hacer reír a su audiencia. Si esto fuera real, muchos de los programas que disfrutamos hoy no existirían.

Respecto a este tema y durante una entrevista, el productor del programa “La Academia” Ángel Aponte señaló que hasta el momento la polémica palabra pronunciada por Danna Paola durante una de las emisiones del programa no había tenido consecuencias para la televisora. En específico Aponte mencionó lo siguiente:

“No hubo ninguna penalización, pero se acercó a mí el Comité de Ética de Azteca y me dijeron que no podemos decir esas cosas a aire, así que el domingo que vea a los jueces les voy a comentar que no hay consecuencias”.