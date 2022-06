Tv Azteca podría sancionar a Pedro Sola, ante su actitud contra Escorpión Dorado

Pedro Sola podría ser sancionado ante su actitud en contra del Escorpión Dorado.

El youtuber Escorpión Dorado fue invitado especial en la reciente emisión del programa “Ventaneando” y aunque su participación fue bien recibida por la audiencia, el conductor Pedro Sola se mostró molestó ante su presencia, con una actitud seria y “mala” cara, misma actitud por la que podría ser sancionado por Tv Azteca.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer con anterioridad que Pedro Sola ha confesado que no soporta al Escorpión Dorado.

Ante esto, el Escorpión Dorado aprovechó para dedicarle bromas a Pedro Sola, desde el inicio de su entrevista, incluso lo felicitó por su “nueva película”, haciendo referencia a “Gepetto”, clásico personaje de la película Pinocho.

Escorpión Dorado en TV Azteca

Desde el inicio de la entrevista al youtuber “Escorpión Dorado”, Pedrito Sola me mostró tenso y fue la titular del programa, Paty Chapoy quien confesó que el conductor estaba molestó por su presencia en el foro.

De igual forma, se le preguntó al youtuber si había algún famoso que le negará a subirse a su clásico “Escorpión al volante” a lo que mencionó que ninguno.

Sin embargo el conductor Ricardo Manjarrez, le recordó que Pedro Sola se había negado a colaborar en su programa de YouTube.

Ante el comentario, el youtuber dijo: “no, famosos, que sí sea importante". Además, de que también lo señaló: "Hay fans en conflicto, no te preocupes, un día vas a entender todo lo que estás sintiendo", a lo que Pedrito contestó: "se cree simpático".

Pedro Sola podría ser sancionado por su actitud

Pedrito Sola ha confesado que no le agrada el Escorpión Dorado.

Según dio a conocer TV Notas, una persona de la televisora confesó que el conductor Pedro Sola podría enfrentar consecuencias por su actitud, frente a el Escorpión Dorado, ya que molestó a ejecutivos por su comportamiento con el invitado.

"No les gustó que estuviera serio y con caras, le decían por el chícharo que mejorará su actitud y no hizo caso, y ahora quieren castigarlo por mala conducta. Se está haciendo muy grande este problema porque trataron de hablar con él y no quiso, y se fue" afirmaron.

Como era de esperarse la actitud de Pedro Sola ante el Escorpión Dorado, ha desatado diferencias de opiniones en redes sociales, pues aunque muchos lo han apoyado, otros afirman que no se mostró como un profesional, sin embargo los fans tendrán que esperar a conocer si el conductor es sancionado.

