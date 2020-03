Tv Azteca: el polémico video que llevó al juzgado a Pepillo Origel y Flor Rubio

Pepillo Origel realizó fuertes declaraciones en contra de su ex compañera Flor Rubio, pero lo que no cantaba es que sus palabras estaban siendo grabadas. Un video que no solo destrozó la amistad entre estos conductores, sino que los llevó al juzgado.

Recientemente Pepillo Origel y Flor Rubio han estado encabezando las noticias más escandalosas del mundo de los espectáculos, después de que Flor demandara al conductor por daño moral a causa de este polémico video, en el que pone en duda su integridad como persona.

Cabe mencionar que hace unos días, Flor Rubio a través de una de las transmisiones del programa “Venga La Alegría” rompió el silencio y habló sobre esta batalla legal en contra de Pepillo Origel. Uno de los más polémicos momentos de la farándula que muy pocos conocen a fondo.

El polémico video que llevó al juzgado a Pepillo Origel y Flor Rubio

Este video que ha causado tanta polémica en el mundo de los espectáculos, fue difundido en el año 2016 por la revista TvNotas. Un videoclip en el que aparece Pepillo Origel hablando de Flor Rubio de forma despectiva.

De esta manera Pepillo aseguró que Flor Rubio se había relacionado (acostado) con diversas personas para alcanzar el puesto que actualmente tiene en la televisora Tv Azteca. Reafirmando que su “rostro de ángel” no tenía nada que ver con la persona que en realidad es la periodista.

Flor Rubio habla sobre la batalla legal en contra de Pepillo Origel

A pesar de que este terrible momento pasó hace aproximadamente 4 años, la batalla legal entre Pepillo Origel y Flor Rubio aún continúa, o al menos así lo expresó la conductora a través del programa “Venga La Alegría”, donde aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no ha dado su veredicto final.

Te puede interesar Flor Rubio ¿Quiere que una conductora abandone "Venga la Alegría"?

Asimismo la conductora de Tv Azteca mencionó que lo importante en este caso no es perder o ganar, sino sentar un precedente en este caso, puesto que las mujeres ya no deben quedarse calladas ante este tipo de abusos y violencia.