Tv Azteca discriminó a Fátima Molina en el pasado

Fátima Molina vuelve a causar polémica pues recientemente compartió que a lo largo de su carrera ha sufrido mucha discriminación por su color de piel y en un principio fue rechazada por no cumplir con el perfil en una escuela de TV Azteca.

Fue a través del conservatorio El Poder de la Representación, en el cual varios personajes del medio artístico hablaron de la importancia de reconocer que en la televisión mexicana se estigmatiza a las personas por su color de piel.

La protagonista de Te acuerdas de mí rompió el silencio

La protagonista de Te acuerdas de mí relató cómo la televisora Azteca no la dejó estudiar en sus escuelas, narró que le dolió mucho, pues ese fue su primer gran rechazo: Tengo muy marcado cuando decido quedarme a vivir en la Ciudad de México.

La bella actriz de Televisa narró: Fui a pedir dos veces la oportunidad de estudiar, pero también me representaba en ese momento que ellos pagaban también una mensualidad, aparte de estudiar, me representaba una oportunidad de estudiar y poder solventar mis gastos.

“Las dos veces me dijeron que no y en una de esas fueron claro, me dijeron que yo no era el perfil”.