Tv Azteca: aseguran que en “Venga La Alegría” agreden al chef Mariano

Mediante redes sociales algunos internautas y seguidores del famoso programa de Tv Azteca, aseguraron que el chef Mariano Sandoval es constantemente humillado y agredido por sus compañeros de “Venga La Alegría”.

Justamente durante esta semana en una de las secciones de “Venga La Alegría”, se pudo observar que el Capi Pérez en su personaje de “Margarita de Recursos Humanos” mandó varias indirectas y comentarios negativos en contra del chef Mariano. Un hecho que causó la molestia de varios usuarios.

En esta sección el Capi Pérez realizó un juego junto a los conductores, donde éstos debían adivinar las preferencias del productor de este programa de Tv Azteca, Dio Lluberes. Y una de las preguntas fue “¿Por qué no has corrido a Mariano?”.

Aseguran que en “Venga La Alegría” agreden al chef Mariano

A lo que los conductores ofrecieron varias respuestas, entre ellas señalaron: “por lástima”, “es creativo”, “barbero”, “su carisma”, “caridad”, “es una estrella”, “es único”, “es barato”. Y donde la respuesta real por parte del conductor fue “porque da los mejores regalos de cumpleaños”.

Sin embargo la producción no esperó que esta dinámica no fuera bien recibida por parte de los televidentes, quienes señalaron que no es la primera vez que el chef Mariano es objeto de críticas y burlas por parte de sus compañeros.

Tv Azteca duramente criticado

Incluso hace un par de semanas una situación parecida causó un gran escándalo entre los televidentes, cuando el Capi Pérez humilló al chef Mariano durante otra dinámica al mostrar una actitud déspota al darle órdenes a su compañero de “Venga La Alegría”.

Te puede interesar Critican a Cynthia Rodríguez por lucir sus torneadas PIERNAS en mini vestido

Como era de esperarse, varios internautas se han quejado de estas acciones en contra del chef, quien a pesar de estas agresiones muestra una actitud carismática y agradable. Entre los comentarios que más se han destacado están:

“No sé por qué se pasan molestando al chef Mariano, si él tiene una actitud muy bonita, él tiene un carisma que otro conductor la quisiera, pero lo tratan mal, ahí se vio que los conductores piensa que él es poca cosa y no es así, él su es un buen chef”

“Es una sección muy buena pero caen en falta de respeto a Mariano y eso les quita bastantes puntos”

“Ya no agradan a Mariano, es el mejor. Ya está cayendo mal el Capi y Sergio siguiéndole la corriente”.