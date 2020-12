Tv Azteca: Tábata Jalil muestra el TR@SERO con atrevidos minishorts ¡Ardientes!

Tábata Jalil llena muestra el TR@SERO con atrevidos minishorts ¡Ardientes!

Tábata Jalil es una de las sexys conductora de Venga La Alegría, deleita a sus seguidores mostrando sus esculturales encantos en una atrevida pose que está haciendo arder las redes sociales.

Esta conductora es una de las personalidades más queridas de la televisión mexicana, no sólo por su sencillez y personalidad, sino por su escultural cuerpo que cada mañana llena de alegría a sus seguidores.

El trasero de Tábata Jalil

No queda duda de que la guapa conductora de Venga La Alegría es consciente de que desborda sensualidad, en especial con sus piernas de infarto, las cuales presume a la menor provocación, pero en esta ocasión ha protagonizado una pose que ha hecho arder el Instagram.

A sus 41 años, la bella Tábata Jalil mantiene sus redes sociales en constantes llamas con las ardientes fotografías que sube, siempre acompañadas por mensajes positivos y de ánimo a sus fans, como en esta ocasión en que ha dejado un mensaje que dice:

Las puertas se abrirán donde menos lo esperes, en el momento apropiado y en el lugar correcto #tabatajalil #love #traveling #action #oaxaca #rosa #pink #oaxaca de #mi #corazon #be #you #loveyourself #purple #se #tu #up.

No es para menos que la bella Tábata Jalil ha logrado obtener mas de 30 mil reacciones y comentarios en donde han destacado su inigualable belleza; así como admiración por el cuerpo que posee.

Hay que destacar que ya sea en falda o en bikini, ejercitándose en el bosque o durante una jornada en el set de grabación, la chaparrita siempre enamora con su gran sonrisa y sus piernas esculturales.

Si recordamos Tábata Jalil empezó su carrera en los medios en 1998 con Tv Azteca, como reportera en programa de periodismo social "A quien corresponda" , producida por Jorge Garralda. Sin embargo, ella se volvió más popular por sus magníficos reportajes especiales en programas matutinos.

