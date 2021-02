Tv Azteca: ¡Pleitazo! Ana Lago de Exatlón puso EN SU LUGAR a William Valdés

Ana Lago y William Valdés interpretaron tremendo pleitazo recientemente y en vivo en Venga la Alegría, ya que la competidora que fue expulsada de Exatlón puso en su lugar al apuesto conductor por una razón que le comprobó.

Resulta que la bella Ana Lago le reclamó al presentador de televisión de Tv Azteca por qué durante su estancia en el programa él habló pestes de ella y quiso perjudicar su imagen, a lo que Valdés le respondió que como fanático de la emisión de Azteca, tiene todo el derecho a expresar sus opiniones.

El pleitazo de William Valdés

Hay que destacar que todo este pleito comenzó cuando Ana Lago, quizás no de la mejor forma, cuestionó a William Valdés por qué habló tan mal de ella, y aseguró que ella sí que tiene el valor de decirle las cosas de frente, pues no es ninguna convenenciera, como el presentador la llamó en días pasados, tras su pleito con Mati Álvarez.

Esto fe lo que le dijo: Yo te tengo a ti enfrente y te lo digo a los ojos. No es cierto, no soy ninguna convenenciera, soy una persona que neta lo que pienso, te lo voy a decir tal cual, está super gacho que nosotros estando dentro, ustedes tengan la posibilidad de tirarnos siempre sin que nosotros nos podamos defender.

La bella concursante complementó diciendo: Eso me molesta, que nosotros estamos dentro, no sabemos qué pasa afuera, y luego sales y te das cuenta que las personas que estamos aquí trabajando y somos un equipo pues te tiran y eso está mal, qué mala onda, pero no pasa nada, te perdono por lo que dijiste. Sé quién soy, cómo soy y con eso me quedo.

Por su parte el cubano, William Valdés le explicó que él como fanático del Exatlón tiene preguntas y cuestionamientos y que no por ello sus análisis deben tomarse de manera personal contra nadie de los participantes del show: Primero que nada, nosotros aquí no hablamos pestes de nadie. Nosotros somos fanáticos del Exatlón y tenemos un trabajo.

Por si fuera poco el presentador le explicó a Ana Lago que al estar en un reality show tienen que aceptar que recibirán críticas. Acabas de decir, sentada acá, que uno se hace amigos de adentro por lo que te aporten y luego vas cambiando.

Fue en ese momento que Ana Lago quiso interrumpirlo y Valdés le pidió que no lo interrumpiera; “déjame hablar, yo ya te dejé hablar a ti. Como lo estoy viendo yo es como un fan del Exatlón. Aquí no se habla pestes, nosotros opinamos sobre lo que está pasando, tú estás expuesta, jamás hemos faltado al respeto a nadie, porque eres una dama, pero debes tener cuidado con lo que les afuera, yo jamás hablé mal de ti.

Cabe destacar que la pelea se puso tan tensa, que los otros presentadores de televisión tuvieron que intervenir para calmar los ánimos y girar el tema hacia otros detalles de la entrevista.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.