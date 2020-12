Tv Azteca: Pedro Sola DESTROZA a famosa superheroína ¡Qué pena!

Pedro Sola es un polémico conductor de Ventaneando de Tv Azteca que ha conquistado las redes con sus ocurrencias y en esta ocasión no se tienta el corazón y destroza a Gal Gadot en Wonder Woman 1984.

Resulta que el famoso conductor de Ventaneando, tras ver el filme de Wonder Woman 1984, no se ha tentado el corazón y ha destrozado la actuación de Gal Gadot y hecho giras de la historia, tachándola de aburrida.

Las críticas de Pedro Sola a Gal Gadot

Sin tentarse el corazón Pedro Sola ha dejado a más de uno boquiabierto al destrozar sin piedad el filme de Wonder Woman 1984, junto a su protagonista, Gal Gadot, señalando que era aburrida y que no había valido la pena la espera.

Fue justo a través de su cuenta de Twitter, el 25 de diciembre por la tarde el polémico conductor señaló que ya había visto el estreno de La Mujer Maravilla 1984, secuela del primer filme en el que vimos como 'Diana' se convirtió en la poderosa amazona que finalmente acabó con Ares, criticándola muy duramente y a las actuaciones de Gadot y Linda Carter.

En la publicación el conductor resalta que a la guapa y muy querida protagonista le falto diseño en sus diálogos, escenas y vestuario, pues se veía muy desdibujada, mientras que Carter solamente había hecho una muy pequeña aparición y se veía fatal con tanta cirugía y botox, así lo detalló:

Acabo de ver Mujer Maravilla 1984 y son dos heora treinta y un minutos de aburrimiento absoluto. Historia absurda, mal editada, Gal Gadot desdibujada y al mero final sale Linda Carter muy cirugeada y botoxeada. Tanto esperar pa nada. Ashhhhhh!!! — Pedro Sola (@pedrosola) December 25, 2020

No es para menos que rápidamente muchos se alzaron en su contra asegurando que no entendió la película y por supuesto que no sabía nada respecto a La Mujer Maravilla o sus historia, porque si no entendería que fue muy "emotiva", una "carta de amor a 1984" y a lo que es su esencia.

