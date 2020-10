Tv Azteca Laura G ¿La CORRIERON de VLA Así anunció nuevo programa

Laura G es una de las polémicas conductoras de Tv Azteca que ha sido duramente criticada por la audiencia de Venga la Alegría en donde es conductora y deleita con su carisma, además de su elegancia.

Pero ha sido recientemente durante la tarde de este jueves que la conductora de Venga La Alegría, Laura G anunció en su perfil de Instagram que estaría en un nuevo programa para dar lo mejor de sí en la cantada, por lo que ha dejado preocupado a sus fans.

El nuevo programa de Laura G

Resulta que la tarde de este jueves 8 de octubre la conductora de Venga La Alegría, Laura G, reveló que estaría de visita en el foro de Todos Quieren Fama para dar lo mejor de sí en la cantada y sorprender en otro de sus talentos.

Tal parece que aun cuando la conductora de venga la Alegría posee el talento de la conducción, lo que si no tiene es la vocalización perfecta para cantar, pero sin pena alguna ella afirmó en su perfil de Instagram que lo que le sobraba era actitud y ganas de exponerla a sus fans, así lo explicó:

Los que me conocen saben que AMO cantar, pero la vida no me dio ese talento, pero si me dio oportunidad de divertirme muchísimo. ¡Estoy muy emocionada! Los espero esta tarde en @todosquierenfama.

Hay que destacar que aunque ya se filtraron las primeras fotografías de la presentadora en el foro de Roger González, sus seguidores no hacen esperar para empezar a criticar, aun cuando ella y 'El Capi' previnieron lo que podía suceder.

“Sí, aunque no lo crean. Voy a cantar en vivo. Dice El Capo que lo vean en mute”.

Cabe destacar que rápidamente la publicación ha desatado la división de comentarios entre los que destacan los siguientes: ¿Canta?".Ahí te quedas".Ya no vuelvas a 'VLA'".Bastante ridícula", entre muchos otros.

¿Te gustaría que Laura G saliera de Venga la Alegría de Tv Azteca?