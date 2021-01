Tv Azteca HERMOSA conductora enseña sus PIERNAS tras sufrir infidelidad

Una hermosa conductora de Tv Azteca está deslumbrando a muchos internautas al haber lucido sus radiantes piernas, luego de sufrir una tremenda infidelidad por parte de su esposo, un famoso productor.

Resulta que tras infidelidad del papá de su hijo, la hermosa conductora Linet Puente estrena un nuevo look que está enloqueciendo las redes sociales y los foros de Ventaneando.

Tal parece que después de revelarse la dolorosa infidelidad del papá de su hijo, esta bella conductora decidió tomarse su tiempo para superarlo y al parecer su nuevo look de Ventaneando es parte del proceso.

Linet Puente en esta ocasión ha robado los suspiros de sus seguidores, pues sorprendió en Instagram con un deslumbrante look en el que ha presumido sus radiantes piernas.

Fue a través de su cuenta en Instagram es donde la guapa presentadora de TV Azteca apareció estrenando nueva imagen pues el cambiar un poco su tipo de peinado combinó perfecto con la nueva figura que ahora estrena gracias a su pérdida de peso y con un mensaje que dice así:

“Sonreír. Uno de mis principales propósitos de este año. No importa qué, ni cómo #asonreír Así #ladeldia ayer en @ventaneandouno”.

Por si fuera poco en la publicación en su Instagram añadió distintas fotografías para que sus seguidores y demás usuarios de Internet apreciaran cada detalle de la nueva imagen que ahora estrena, aunque se desconoce si solo fue un look para la transmisión de ese día del vespertino.

Como era de esperarse de inmediato los comentarios no pararon, pues todos quedaron completamente fascinados con lo bien que luce Linet e incluso le pidieron de favor no regresar con su ex pues ahora se ve más feliz, radiante e incluso joven.

¿Linet Puente fue de víctima de ciberbullying?

Linet Puente no tuvo un feliz Año Nuevo, y además el 2021 tampoco arrancó de la mejor manera, pues además de enfrentar a su ex Carlos Galán por la custodia de su hijo Noah, ahora es víctima de ciberbullying.

Cabe destacar que una fuente reveló a Tv Notas que la conductora de “Ventaneando” recibe varios mensajes de internautas donde le pasan fotografías del padre de su hijo con Liz Basaldúa, quien fuera la tercera en discordia para provocar la separación de la pareja. Y al parecer, es ella la que estaría detrás de estos ataques en contra de la presentadora.

