Tv Azteca: GUAPO conductor ESCUPIÓ la comida de “El Chino” ¡Qué Asco!

Un galanazo de Venga la Alegría está siendo destrozado por escupir la comida de El Chino, el chef del programa de Tv Azteca y es que al parecer algo sucedió y sacó la comida tras las cámaras.

Es por ese motivo que decenas de televidentes de TV Azteca arremetieron en contra un conductor de Tv Azteca, luego de que escupiera la comida que preparó 'El Chino' debido a que estaba demasiado picante y no soporto masticar en su boca.

William Valdés escupió la comida en público

Se trata del conocido conductor cubano, William Valdes, que se volvió víctima de las peores burlas y críticas en las redes sociales debido a que se filtró un video en el que aparece escupiendo la comida que preparó Ismael Zhu El Chino, quien fue ganador del reality MasterChef México.

Este hecho sucedió durante la mañana de este jueves 10 de diciembre el famoso cocinero preparó unos deliciosos tacos de suadero que acompañó con una salsa de habanero asado. Los encargados de degustar el platillo fueron 'El Capi' Pérez, Brandon Peniche y William.

En el video se logra ver que mientras estaban en vivo, el conductor cubano dio una gran mordida al taco, sin embargo, una grabación del detrás de cámaras muestra el momento en que escupe el bocado en un bote de basura.

Pero este suceso no quiere decir que la comida de 'El Chino' no sea sabrosa, sino que en realidad William no come tanto picante y no pudo soportar la salsa de habanero, por lo que tuvo que sacarla de su boca.

Cabe destacar que los televidentes de TV Azteca de inmediato lo comenzaron a atacar y hacerle fuertes comentarios a través de la cuenta de Instagram del programa, entre los comentarios que resaltan se encuentra: Qué payaso, lo escupió; Pin... sangrón; Ni aguantaste nada William; entre muchos otros.

