Tv Azteca: GUAPA conductora revela ENEMISTAD entre Ventaneando y Venga la alegría ¿Culpa de Chapoy?

Tv azteca vuelve a causar polémica, pues ahora una guapa conductora de ha sorprendido al revelar que existe una rivalidad entre los programas Ventaneando y Venga la alegría y por quien fue provocado.

Se trata de la guapa Ana María Alvarado, quien destapó la rivalidad entre Ventaneando y Venga la alegría que habría sido causada por Pati Chapoy, pues la periodista contó su experiencia al interior del matutino de TV Azteca y reveló por qué no pudo hacer amistad con personajes como Atala Sarmiento, Mónica Garza y Aurora Valle.

La enemistad que existe entre Televisa y Tv Azteca

Tal parece que los programas Ventaneando y Venga la alegría mantienen una relación cercana y cordial, pues aunque el programa de la tarde está completamente enfocado a los espectáculos, en el matutino dicha sección también muy importante.

Es por eso que las recientes revelaciones de la periodista Ana María Alvarado sorprenden y muestran que la armonía entre los dos equipos de TV Azteca no es como la imagina el público.

En esta ocasión la presentadora de Sale el sol, reveló que existe un notable choque entre ambas producciones y aseguró que cuando formó parte del mencionado matutino, nunca pudo llevar una relación amistosa ni profesional con las integrantes de Ventaneando, pues la actitud de Pati Chapoy en cuanto a los manejos de su programa eran un tanto acaparadores:

Era imposible que trabajara junto a a Atala Sarmiento porque ella estaba en Ventaneando y yo en Venga la alegría y nunca ha habido buena relación entre Ventaneando’ y Venga la alegría, nunca. Digan lo que digan yo se los puedo decir porque lo vi por muchos años.

Así es la complicada situación entre Ventaneando y Venga la Alegría

Por si fuera poco, la conductora de espectáculos, explicó que no podía fluir una buena comunicación entre los integrantes de ambos programas porque la cabeza de Ventaneando buscaba centralizar a toda costa los contenidos de espectáculos de la televisora e incluso pretendía que alguna persona de su equipo apareciera también a cuadro en el programa matutino de revista.

Entre otros temas, también confesó que era vista en TV Azteca como “una infiltrada” que habría de correr a contarle los pormenores de lo ocurrido al interior de la televisora de Ricardo Salinas Pliego a su jefa Maxine Woodside, con quien conduce el programa de radio Todo para la mujer.

Cabe destacar que la comunicadora incluso detalló que entre las mismas conductoras de Venga la alegría no había una amistad sincera, pues dijo conocer varias anécdotas de envidias y pleitos: “Yo recuerdo tantas anécdotas, les contaré pleitos, envidias, unas mandaban a que les quitaran la ropa a otras, no podían tener el mismo peinado, no podían utilizar el mismo color de cabello”, explicó sin dar nombres.

