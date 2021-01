Tv Azteca GUAPA conductora busca HOMBRE tras ser traicionada ¡Exigente!

Una guapa conductora de Tv Azteca ha revelado lo que busca en un hombre para ser su pareja ideal, luego de que el papá de su hijo presumiera a su nueva novia, misma que destruyó su matrimonio.

Se trata de la bella Linet Puente, quien llena de ilusión y dispuesta a superar la ruptura con el productor Carlos Luis Galán, dejó claro que aún cree en el amor y está dispuesta a encontrarlo en un nuevo hombre que la quiera y se comprometa con todo lo que concierne a su vida, como su hijo Noah y sus perros porque le gusta ser una mujer acompañada por un hombre.

En esta ocasión la periodista abrió su corazón para el mismo programa de espectáculos que conduce, Ventaneando, donde habló de cómo ha superado la cruda separación promovida por una infidelidad y que ella siempre se ha mantenido abierta a encontrar de nuevo el amor.

Con mucha valentía Linet Puente fue franca al comentar que ha recibido terapia, incrementado sus actividades físicas y reforzado sus lazos afectivos con sus seres queridos: Sí ha sido muy difícil, creo que todos lo saben y lo dije en el programa, este año me tocó vivir la separación del papá de mi hijo y fueron semanas muy pesadas, muy difíciles.

Por si fuera poco, Linet comentó que ha tenido el apoyo de su psicóloga y de las personas que la rodean para afrontar esta etapa dura de su vida: Cuando te acercas a las personas adecuadas, te dejas ayudar y entiendes que no puedes hacer las cosas sola, porque a veces no puedes sanar sola y necesitas la ayuda de la gente, dejarte apapachar, consentir, dejarte caer en ese seno familiar tremendo que todos tenemos con los amigos o los jefes.

La integrante de Tv Azteca Añadió que ha recurrido a la terapia y otras actividades para superar el trago amargo que le dejó su ex pareja, quien ya se deja ver en las redes sociales en compañía de su nueva novia Liz Basaldúa, así lo detalló:

Recibir ayuda terapéutica, psicológica, empecé a hacer ejercicio; son muchas cosas que tenemos que hacer a veces cuando atravesamos este tipo de cuestiones y las tienes que hacer de manera disciplinada y hacer una práctica para que tu cabeza y tu corazón empiecen a sanar... sí puedo decir que no hubiera salido adelante sin este ejército de gente que tengo alrededor, con quien no me importó compartir los detalles más íntimos con tal de salir adelante y lo sigo sacando.

¿Qué busca Linet Puente en un hombre?

A Linet Puente también le preguntaron si aún cree en el amor y su respuesta dejó clara su postura frente a su nueva situación sentimental: ¡Yo siempre voy a creer en el amor! ... Yo creo en el amor, me gusta ser una mujer que está acompañada de un hombre, sólo que tocará escoger a un hombre distinto. Estoy abierta, estoy dispuesta, no sé en cuanto tiempo, no sé si estoy lista para ello.

Cabe destacar que por ultimo resaltó las características que debe tener el nuevo dueño de su corazón: En algún momento me encantará tener a una pareja que me respete, me quiera, que se comprometa sobre todo, esa es la parte más importante y que quiera a este paquete, que es Linet Puente, Noah y mis perros, muy importante.

