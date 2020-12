Tv Azteca: Esmeralda Ugalde luce las CARNITAS con atrevido microtop

Esmeralda Ugalde es una de las bellas celebridades femeninas que destacan en la farándula mexicana y no es para menos, pues desarrolla un gran talento en la pantalla chica que enamora a sus seguidores.

Es por eso que recientemente la joven conductora de Corazón Grupero, Esmeralda Ugalde, sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar su espectacular outfit que ha dejado a muchos con la boca abierta.

No es para menos pues la joven cantante y actriz, Esmeralda Ugalde, sorprendió a miles sus seguidores, luego de mostrar su enorme belleza a través de su cuenta de Instagram en donde está conquistando los corazones de miles de internautas.

Resulta que en esta ocasión la joven se mostró en el foro de Corazón Grupero, en donde vistió un hermoso outfit el cual la hacía lucir mucho más bella de lo que es, como es natural, se hizo de diversos elogios, pues los seguidores le hicieron saber su bien parecido.

Los fans de la bella Esmeralda no se hicieron esperar, pues rápidamente logró hacerse con más de 5 mil likes en su publicación, además de cientos de bellos mensajes en la sección de comentarios.

Entre los comentarios que resaltan en la enorme lista se encuentran los siguientes: “Hermosa", "Mi reina, mi corazón no es grupero, pero si tuyo", "Eres de lo mejor que he visto", "Esa ropa te queda de maravilla", "De verdad que eres única, me encanta verte en ese show"; entre muchos más.

Esmeralda Ugalde y el amor de su vida

Esmeralda Ugalde y Johnny Sigal hacen creer en el amor al cumplir una década junta y más enamorada que nunca, pues la pareja ha convertido ya en una de las más estables del medio, pues el pasado de noviembre cumplieron 10 años juntos.

Cabe destacar que Esmeralda y Johnny se conocieron en "La Academia Bicentenario" y desde ahí quedaron flechados, tanto que iniciaron un romance, pese a la negativa del padre de la cantante Don Antero Ugalde.

