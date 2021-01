Tv Azteca ¿Es DENUNCIADA por Lady Tacos de Canasta? ¡Escandalazo!

Tv Azteca es DENUNCIADA por Lady Tacos de Canasta ¿Tiene razón?

Lady tacos de canasta, es una famosa mujer transgénero que saltó a la fama en las redes sociales en 2016, luego de que fuera captada en video gritando con voz grave la venta de sus tacos de canasta en la Marcha del orgullo LGBT+ de la Ciudad de México.

Ya con bastante fama acumulada, Lady Tacos de canasta fue invitada en 2019 por la plataforma de contenidos Netflix para aparecer en el capítulo 9 de la serie documental Las crónicas del taco, donde narra la historia y preparación de este popular estilo de taco.

¿Qué pasó ahora con Lady Tacos de Canasta?

Con su participación en el proyecto, Lady tacos de canasta ganó más fama incluso en otros países y con el éxito obtenido pudo asociarse para abrir su primer restaurante de tacos de canasta en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

Ahora una nueva polémica la ha vuelto a hacer polémica en las redes, pues en el más reciente episodio de Masterchef México, emitido este viernes 15 de enero, uno de los retos consistió precisamente en preparar tacos de canasta, por lo que los televidentes comenzaron a cuestionar en las redes sociales por qué no habían invitado a Marven, quien es considerada una importante figura en este rubro de la gastronomía mexicana.

Poco después, fue la propia Marven quien reveló que sí la invitaron al reality show, pero dejó ver que se dirigieron a ella en masculino, cuando en varias ocasiones ha solicitado que se le hable en concordancia con su identidad de género.

Es por eso que en su Twitter publicó la invitación que le envió la producción de TV Azteca para participar en el famoso programa de cocina, con el texto: Por qué siempre no aparecimos en el reto Tacos de canasta de MasterChef México. Chisme.

Hay que destacar que la famosa cocinera se dedicó a dar retuit a diversos mensajes que denunciaron la discriminación de la que fue objeto: “Respeten a las personas y sus identidades”, “Qué vergüenza de pronombres”, “Por qué la gente pregunta qué pasó, si es evidente la falta de empatía en la forma de comunicarse por parte de quien escribió ese texto”, entre muchos otros.

En la invitación a aparecer en el programa se dirigen a ella en todo momento en masculino

“Sr. ¿Es neta? ¿no se supone que Jacqueline L’Hoist trabaja en Azteca?”, “OK. Para personas cis que no lo vean: Están refiriéndose a ella como hombre desde la primera línea y en todo el documento. Esto no es un typo”, son sólo algunos de los múltiples mensajes que Marven retuiteó antes de escribir:

TE PUEDE INTERESAR: Tv Azteca es MULTADA por una fuerte violación ¡Ventaja para Televisa!

Cabe destacar que después de todo la propia Marven sorprendió a todo con un mensaje que dice así: Hicieron un chisme que ni al caso, nadie hablaba del documento, a mí no me afecta que me digan señor porque los mexicanos no tuvimos educación para tratar a otros géneros. La grabación se canceló por el tema de la pandemia.

¿Sustituirán a Donald Trump en su segundo juicio político?. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.