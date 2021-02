Tv Azteca: El Capi Pérez es HUMILLADO por el cantante Christian Nodal ¿Se cree el muy muy?

Christian Nodal es el famosa cantante que ha estado en los titulares de noticias luego de su que iniciara su relación con la cantante Belinda, pero en esta ocasión ha sido por haber comentado hacer de uno de los conductores de Tv Azteca que ha causado mucho furor.

Resulta que hace poco el cantante mexicano bloqueó de Instagram al comediante conocido como El Capi Pérez, quien labora en el programa matutino Venga La Alegría de TV Azteca.

Ahora resulta que el intérprete de Adiós Amor utilizó su cuenta personal de Twitter para aclarar las cosas con el también conductor de La Resolana, pues al parecer el bloqueo de redes sociales contra conductores de TV Azteca se dio a raíz de las críticas que recibieron Christian Nodal y Belinda, tras hacer pública su relación amorosa.

Hay que recordar que el romance entre ambos artistas surgió en la última temporada del reality La Voz México, por lo que en principio fue tachado de un invento para aumentar el rating de la producción.

Tal parece que aunque El Capi Pérez es uno de los personajes más populares de TV Azteca, el cantante Christian Nodal afirmó que no lo conocía, aun así, le reiteró que no tiene nada en su contra.

Por medio de un tuit el representante del género regional mexicano le expresó al comediante que, al inicio de su relación con Belinda, decidió bloquear de redes sociales a quienes se burlaron de su amor, así lo expresó:

“@elcapiperez: Hola. No estoy molesto ni me caes mal, no sabía de ti. Ahora sé que eres un personaje y se cuál es tu chamba, pero en su momento tenía a tu televisora hablando mierda sobre mí y mi relación”.