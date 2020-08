Tv Azteca: El Capi Pérez citó a UN CHICO en un hotel ¡Aquí las pruebas!

Tv Azteca: El Capi Pérez citó a UN CHICO en un hotel ¡Se vendió por esta cantidad!

Un usuario de redes sociales habría acudido a TikTok para realizar una queja contra El Capi Pérez, pues las redes sociales permiten compartir de manera rápida información con otras personas y así puedo comprobar que el conductor lo estaba estafando.

No es gran novedad que internautas las utilicen las redes para compartir quejas que poseen en contra de celebridades, y ese fue el caso de un joven en TikTok que decidió dar a conocer una situación que le causó muchos problemas al conocer a el popular conductor El Capi Pérez.

¿El Capi Pérez cobra por tomarse una foto con él?

Es por eso que a través de la plataforma para vídeo, un usuario que utiliza el nombre @heyitszumayaa, compartió con sus seguidores un clip en el que acusa al querido conductor de sacarle dinero para poder tener una foto con él, así lo explicó:

Esta persona solamente me sacó dinero. Yo era muy fan de él, que logré obtener una foto con él. No saben ustedes el proceso que pasé para tener esa foto con él. Yo lo contacté por Instagram porque supe que iba a venir a mi ciudad, y yo quería una foto con él.

El Capi Pérez cobra por tomarse una foto

Los más sorprendente de todo es que esta fuente ha dicho que para obtener una foto de El Capi Pérez le cobraba esta cantidad: Y él me dijo que me cobraba 500 pesos por tenerla, pero que fuera yo solo afuera del hotel. Yo le ofrecí 700 para un saludo para mi abuela, porque es súper fan de él, y él me citó en ese horario fuera del hotel para yo obtener la foto.

«No tuve qué comer en dos días»

El Capi Pérez cobra por tomarse una foto

Para comprobar lo que decía este chico, también mostró la captura donde se muestra que, en efecto, El Capi Pérez habría escrito al mensaje inicial del joven «Yeaa… claro veo que tienes algo de seguidores igual una foto por $500 para beber… compirri». «Sin duda, nunca conocemos a las personas tal cual como son», comentó el joven que acusa al Capi Pérez de sacarle dinero. «No tuve qué comer en dos días».

El Capi Pérez cobra por tomarse una foto

Cae destacar que varios internautas fueron rápidos al puntualizar que había sido el joven quien accedió a dar incluso más dinero del inicialmente solicitado al Capi Pérez: «Nadie te obligó hermano, todo salió de ti», respondió uno de los usuarios de la plataforma. Además, pronto salieron nuevos TikToks, los cuales sólo se burlaron de la experiencia que el joven afirma haber vivido.

¿Crees que El Capi Pérez cobra por tomarse fotos con él? ¿Pagarías por tomarte una foto con El Capi Pérez?