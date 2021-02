Tv Azteca: Daniel Bisogno fue despedido de uno de sus trabajos en el medio del espectáculo

Daniel Bisogno ha vuelto a causar polémica en Tv Azteca, pues recientemente se ha dado a conocer que no lograría generar demasiado rating en su programa de radio, motivo por el que será despedido

Tal parece que el presentador de Ventaneando fue despedido de su programa de radio, La Tetera, por el bajo rating y pocos anunciantes que tenía tras el paso de la pandemia mundial.

Resulta que ante la terrible crisis que hay en el país, el actor quien llevaba aproximadamente un año al aire, fue uno de tantos en el recorte de Heraldo Radio, además, Gabriel Cuevas confirmó que su último programa será este viernes 26 de febrero.

¿Por qué corrieron a Daniel Bisogno de la radio?

Hablando de programas, ustedes saben que en la industria de la radio está muy difícil la situación y me enteré de que en el Heraldo Radio hay ahorita un recorte brut... A quien ya le dieron las gracias por participar es a La Tetera, eso fue lo que se dijo en Fórmula Espectacular.

El programa de Daniel Bisogno, les dijeron que muchas gracias, pero el horario, que es en la noche, pues no generaba tantas ventas, tanto interés y audiencia y le dijeron que en estos tiempos de pandemia no hay tantos anunciantes y no ha sido un programa tan redituable. Llevará como un año al aire, habló Gabriel.

En esta ocasión, Cuevas comentó que Daniel es alguien de mucho carisma y es seguido por la gente, no obstante, sus radioescuchas ahora ya no podrán oírlo en un tiempo en su emisión nocturna.

Por si fuera poco, el periodista Alejandro Zúñiga no habló del talento del conductor, pues considera que 'El Muñe' no ha brillado lo suficiente en proyectos en solitario, sin tomar en cuenta el programa de espectáculos Ventaneando, así lo detalló:

Daniel en realidad, lo que ha ocurrido muchas veces es que lo sacas de su zona de confort, de Ventaneando y algo sucede con él que ni en radio triunfa ni en programas en solitario en televisión.

Por último el periodista destacó: Es un gran patiño pero cuando lo pones de titular siento que pierde el sentido del humor. Cuando lo ponen como titular en Ventaneando no es tan chistoso como cuando es el patiño.

