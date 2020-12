Tv Azteca Correrán a GUAPA conductora de VLA para colocar a Natalia Téllez

Natalia Téllez es una de las bellas conductoras mexicanas con una carrera de once años en la conducción y catalogada como una de las presentadoras más reconocidas de México.

Actualmente la bella conductora se mantienen vigente en programas como Quién es la máscara y Netas Divinas, sin embargo, se dice que la también actriz estaría siendo tentada a dejar Televisa a cambio de una buena remuneración económica y mayor proyección en la competencia.

El periodista Dael Quiroz recientemente en el canal de YouTube Arguendetv, mencionó que Alberto Ciurana, director de Contenido y Distribución de TV Azteca, ya está en pláticas con la también actriz de Rebelde, para que se incorpore a la televisora del Ajusco ingresando en el matutino de Venga la Alegría, por lo que ocuparía el lugar de una de las conductoras, así lo explicó.

Su llegada sería a Venga la Alegría, y varias ya están con el ‘Jesús en la boca’, entre ellas Laura G, Kristal Silva y Cynthia Rodríguez y es que una de ellas se tendrá que ir para dar entrada a la exconductora de Hoy.

Por si fuera poco el periodista mencionó también: Se dice que sería la conductora titular de los próximos programas del Ajusco, quizás La Voz, La Academia…quieren apostarle cañón, al parecer están encantados con su participación en ‘Quién es la Máscara’ como conductora y acá en el Ajusco le ofrecen titularidad, un sueldazo y ser la consentida.

La experiencia de Natalia Téllez

Natalia Téllez quien es conductora de El mundo al Revés con Natalia, ya tiene experiencia, pues hasta hace algunos años fue titular del matutino de Televisa, Hoy, en el que compartía cuadro con Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Cabe recordar que fue en 2018, cuando ella decidió salir del programa pues según comentó, no se sentía bien con lo que hacía: Cuando yo dije me quiero ir porque me quiero ir a hacer otras cosas y en esas cosas también está conectar con quien soy… estaba yendo por un camino depresivo.

