Tv Azteca: Con CELULITIS Curvy Zelma luce sus enormes piernas ¡Sin Vergüenza!

Curvy Zelma es una de las guapas conductoras de Venga la Alegría, que no deja de llamar la atención en las redes sociales y es que recientemente ha mostrado una de sus más grandes imperfecciones sin nada de pena.

Es por eso que de nueva cuenta la elegante presentadora ahora ha roto los moldes y mediante varios videos presumió su silueta sin filtros, dejando a la vista que posee imperfecciones que no le molesta evidenciar, pues hasta cierto punto son normales en algunas personas.

Resulta que en esta ocasión Curvy Zelma, causó sensación entre sus fanáticos de redes sociales luego de mostrar con orgullo la piel de naranja de su cuerpo en una reciente publicación. En su cuenta oficial de Instagram.

La imagen que está haciendo arder las redes fue compartida a través de su cuenta de Instagram, donde la exparticipante del programa Survivor México sin pena alguna, se luce con un destapado atuendo negro que permitió observar a detalle la celulitis de sus piernas y en donde dejó un mensaje así:

“Curvy fuerte y poderosa. Sí, es celulitis y no me avergüenza. Al contrario, me siento más coqueta con mis piernones”.