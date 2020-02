Tv Azteca: Así fue la despedida de Vanessa Claudio en 'Venga la alegría'

La guapa Vanessa Claudio el día de hoy se despidió durante el programa de Venga la Alegría de sus compañeros y del público, después de haber trabajado para Tv Azteca por más de 13 años, la mujer decidió continuar su carrera en el programa "Suelta la sopa" de Telemundo el cual se transmite en Estados Unidos.

La mujer aprovechó el espacio del programa matutino para dedicar un par de sinceras y conmovedoras palabras a los televidentes y fans de Venga La Alegría.

“Esta vez me voy a un nuevo proyecto que me lleva lejos de México, de mi familia por elección y por eso quería anunciarlo aquí. Me voy a Miami, estaré siendo parte del elenco ‘Suelta la sopa’ en Telemundo”, comentó la actriz.