Tunden en redes a Yuri por comentarios homófobicos en el 'Escorpión al Volante'

Yuri se encuentra nuevamente bajo el ojo del huracán, señalada por la comunidad LGBT de homofóbica al emitir comentarios serofóbicos en una entrevista.

La interprete de "Maldita Primavera" fue invitada al segmento del "Escorpión al Volante" y donde platicó sobre aspectos claves en su carrera y desde luego en su vida privada.

Precisamente fue durante una pregunta sobre su vida privada, la cantante respondió con comentarios homofóbicos y que derivaron en una oleada de críticas y reclamos por parte de la propia comunidad LGBT.

Yuri hace comentarios homofóbicos en el "Escorpión al Volante"

A pesar de que la cantante se ha dicho aliada de la comunidad y cero homofóbica, sus palabras cada vez la contradicen, pues en una nueva ocasión, aprovechó para enseñar su verdadera postura sobre el tema.

Durante una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado, la cantante fue cuestionada sobre sus relaciones pasadas y justo cuando el enmascarado le presguntó si "alguno de sus novios le había salido gay", la jarocha respondió inesperadamente.

"Si horrible, no me ardió, me fui a hacer un análisis", con estas palabras, la comunidad LGBT emprende, de nueva cuenta, una campaña para visibilizar la postura de la cantante respecto a ello.

Incluso hace unas semanas, la interprete de "El Espejo" fue invitada al show "La Más Draga", justificando, según ella, que no era homofóbica, pues de serlo no habría aceptado ser invitada del concurso.

¿Qué dijo la cantante sobre la comunidad LGBT?

¿Qué dijo la cantante sobre la comunidad LGBT?

Como previamente te indicamos en La Verdad Noticias, la cantante causó el enojo de la comunidad LGBT y aliados al emitir de nueva cuenta comentarios homofóbicos, justo cuando se había dicho, por ella misma, que no era una persona homofóbica.

Usuarios recordaron recodaron que la cantante aún mantiene su postura contra adopción en matrimonios gays y ese tendría que ser el motivo principal para no darle foco en programas dirigidos hacia dicho sector.

De momento, Yuri no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo, pues ahora se encuentra enfocada en los preparativos de su próximo álbum "Celebrando a una Leyenda" y a su participación en el reality show "¿Quién es la Máscara?.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!