Tunden en redes a Karla Sofía Gascón por sus comentarios en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity: Los mejores memes de la noche

Una noche más en 'MasterChef Celebrity' y los memes no se hicieron esperar, tomando ahora como blanco principal a Karla Sofía Gascón, quien al parecer no tolera Ricardo Peralta y su manera tan extrovertida de hablar.

La española desde el inicio de la competencia se mostró como una de las participantes más polémicas y para muestra basta con revisar sus intervenciones detrás de cámaras.

En el capítulo con Carmen Campuzano de eliminada, la audiencia se manifestó en redes sociales con numerosos memes y por supuesto con fuertes críticas hacia la actitud de Karla Sofía.

Nuevamente Karla Sofía generó controversia en las redes sociales por sus intervenciones en el programa, ahora tras asegurar que ya no soporta a Ricardo Peralta y sus gritos.

Y es que tras ello, los internautas le dedicaron varios memes que la dejan mal parada y en el que aseguran nadie en México la aguanta por su caracter y personalidad.

“Karla no soporta a Ricardo y medio México no la soporta a ella”, "“Karla diciendo que no aguanta a Ricardo, nadie a ella", "“Karla hablando mal de la tía Pepe", se lee.

Por supuesto el momento dejó grandes y muy divertidos memes:

¿Quién es Karla Sofía Gascón?

Karla Sofía se dio a conocer a nivel internacional por su rol estelar en la película mexicana "Nosotros los Nobles", de ahí a que sabemos es una actriz de origen español que inició su carrera en el mundo de las telenovelas y que hoy en día es una de las participantes de 'MasterChef Celebrity'.

Además Karla Sofía Gascón debutó en las series de Netflix gracias a su papel en 'Rebelde', producción donde personofica a una estricta prefecta de la EWS.

Tras su aparición en 'MasterChef Celebrity', la actriz Karla Sofía Gascón se ha mantenido en las tendencias semanales gracias a su muy peculiar sentido del humor.

