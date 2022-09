Tunden en redes a Julión Álvarez por broma machista a su mujer

Tachan de machista al "Rey de la taquilla" por broma a su esposa

Julión Álvarez nuevamente sumergido en la polémica, ahora tras compartir un video en sus redes sociales y en donde le hace una pequeña broma a su mujer mientras ésta le cocinaba.

El cantante constantemente se muestra con sus seguidores tal como es, destacando su sentido del humor y la simpatía que tanto lo cartacterizan, mismo que lo han posicionado en la cima del éxito.

Ya sea llegando de sorpresa a los XV años de una fan o regalando entradas para su concierto, pero el cantante se ha mostrado con gran corazón, sin embargo un resbalón ahora lo tiene en la polémica.

Tachan de machista al "Rey de la taquilla" por broma a su esposa

A través de redes sociales circula un video viral donde, inocentemente el cantante le hace una broma a su mujer que le cocinaba y que para muchos fue bastante machista.

“Para que vean como tengo a mi vieja trabajando. Llegando de trabajar ahí de Nuevo Laredo y la pongo a hacer tortillas, si no no trago [...] Hay o no hay, pin… vato”, publicó.

Como era de esperarse los internautas tacharon de machista al cantante y aunque haya sido en modo de broma, es bien sabido que es una realidad que muchas mujeres pasan en México.

“En el mismo contexto, si este audio lo hacía otra persona, ya lo hubieran cancelado, pero como es Julión todas lo aman”, aseguró un usuario en TikTok.

Incluso el programa Sale el Sol retomó el videoclip y aseguraron que Julión no tuvo mal intención en sus palabras, pues incluso se ve cómo tanto él como su esposa se ríen.

¿Qué edad tiene Julión Álvarez?

Nacido un 11 de abril de 1983, Julio César Álvarez Montelongo es un reconocido cantante, compositor y productor musical que en la actualidad tiene 39 años de edad.

Temas como "María", "Dime", "Mi mayor anhelo", "Te hubieras ido antes", entre otros grandes lo han posicionado como uno de los grandes del género regional mexicano y donde es conocido como el Rey de la Taquilla.

De momento Julión Álvarez celebra su regreso a plataformas tras cinco años de veto y es que en tan solo unas cuantas semanas ha logrado superar a artistas del momento como Christian Nodal y Grupo Firme.

