Tunden en redes a Américo Garza por decir que Karla Luna le fue infiel

Internautas expoltan contra Américo Garza y Karla Panini

Los internautas de las redes sociales estallaron con fuertes críticas hacia Américo Garza y Karla Panini luego de que éstos publicaran un video en sus redes sociales hablando pestes de la fallecida Karla Luna.

El ex esposo de Luna asegura que ésta le habría sido infiel con un peligroso capo de la droga y un famoso payaso de la televisión, dejando de lado su escandaloso matrimonio con la mejor amiga.

Las declaraciones de Américo y de Panini contra Karla Luna vaya que han tomado factura, pues basta con mirar la tendencia en las redes sociales y darse cuenta del odio que generaron en los internautas.

Como previamente te informamos en La Verdad Noticias, en las últimas horas los internautas han criticado fuertemente a Karla Panini y su esposo Américo por intentar manchar la memoria de la fallecida Karla Luna.

"Ella ya no está para defenderse": De tal manera los internautas piden un alto a los ataques contra la memoria de la fallecida comediante, sobre todo porque sus hijos serán los más dañados por dichas declaraciones.

“¡Qué poco hombre resultó el ex de Karla Luna! ¿Neta hablar tan mal de una persona que le dio vida a tus hijas y que ya no está para defenderse?”, se lee en la red.

“No tienen vergüenza, después de todo lo que han hecho y seguir hablando de alguien que no está para defenderse. ¡Qué pena dan la verdad! Dejen en paz a Karla Luna, dejen en paz a su familia. Sus conciencias nunca estarán tranquilas por lo que hicieron. Dejen que descanse en paz”, escribió otro internauta.

De igual manera aseguran que Karla Panini poco tiene que reprocharle a su ex amiga, pues realmente fue ella la primera en traicionar su relación metiéndose con su esposo.

¿Qué dijo Américo Garza?

El día de ayer te comentamos que Américo Garza subió un video a sus redes sociales donde habla de la vez en que Karla Luna le habría sido infiel con un peligroso narco y que éste lo habría amenazado de muerte.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera”, indicó Américo Garza.

Desde luego que las declaraciones de Américo Garza y Karla Panini carecen de fundamento alguno, pues desde hace varios años son enemigos naturales de las redes sociales.

